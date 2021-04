Los concellos de O Salnés se lanzan a recuperar los espacios que Portos no usa

Los Concellos de O Salnés han comenzado a mover ficha para recuperar determinados espacios que, pese a estar situados en pleno casco y formar parte de la malla urbana de cada municipio, pertenecen a Portos de Galicia sin que en ellos exista ningún tipo de actividad portuaria. El propio ente portuaria, ya en época de José Juan Durán, fue consciente de que la existencia de estos espacios eran más un estorbo para el ente que un beneficio a la hora de gestionarlos, al tratarse de espacios de uso público de las villas costeras. Así, en 2018, con la mediación de la Federación Galega de Municipios (Fegamp) se creó una mesa de trabajo para establecer un marco general, con criterios y directrices claros, para la desafectación de los terrenos portuarios a petición de las administraciones locales.

Una vez solicitada la reversión, el paso previo es calificarlos como zona de integración puerto-ciudad, algo que Portos de Galicia hace constar en la DEUP en aquellos terrenos que carecen de un uso portuario, abriendo así la posibilidad de reversión. A partir de ese momento no existe una posibilidad de cesión directa de los terrenos desde Portos a un concello, sino que, en los casos en los que se solicita la desafectación, la única opción que contempla la ley es tramitar la reversión ante el Estado, un trámite que puede durar años. No todos los terrenos son susceptibles de ser desafectados, ya que viales portuarios o determinadas explanadas están descartadas por normativa.

Desde que se abrió la posibilidad de solicitar a Portos la reversión de estos terrenos sin usos portuarios desde hace mucho tiempo, varios municipios de la comarca lo han solicitado, mientras que otros están preparando el documento.

Entre los que han dado el paso se encuentra Vilanova, que reclama como zonas integradas en su malla urbana lugares como las plazas de O Castro y Os Olmos, así como todo el parque de O Cabo, un espacio de esparcimiento para los más jóvenes situado en las inmediaciones del instituto de A Basella. El regidor vilanovés, Gonzalo Durán, entiende que “todos estos espacios que no tienen ninguna relación con la actividad portuaria no tiene ningún sentido que sigan en manos de Portos, deben ser gestionados por los Concellos que somos los que, en todas las ocasiones, realizamos el mantenimiento pero no recibimos las tasas por los usos de las terrazas, por poner un ejemplo”.

Otro municipio que también ha presentado la documentación es el de O Grove, que lleva años reclamando la reversión de gran parte de la plaza de O Corgo, un espacio enorme en su fachada litoral en la que se encuentran servicios como la pista de skate o una amplia zona de estacionamiento, y sobre todo, un buen número de terrazas y establecimientos hosteleros que abonan tasas altas a Portos.

A Illa también es otro de los municipios que lleva años esperando la reversión de espacios como la plaza de O Regueiro, espacio que tiene en régimen de concesión por parte de Portos, pero que es el centro de su casco urbano. “Es un espacio muy importante para nosotros que consideramos que debemos gestionar para decidir su futuro”, señala el alcalde, Carlos Iglesias. Para ese espacio, de hecho, se está trabajando en un proyecto de remodelación importante.

Pendiente de solicitar la reversión se encuentra Cambados, quizás el municipio con el que mayor enfrentamiento ha mantenido Portos de Galicia en los últimos tiempos por la redacción de la DEUP, el Salón Peña y la remodelación de la plaza de abastos. La pasada semana, responsables de la villa del albariño se reunieron con Portos para clarificar esas situaciones y se quedó en presentar una propuesta de desafectación en los próximos días. Esa propuesta, que está pendiente tan solo de la firma, la villa del albariño va a solicitar la reversión de los terrenos sobre los que se asientan el centro de salud, la estación de autobuses, la plaza de abastos, la alameda y el paseo de A Calzada, así como aquellos en los que existen establecimientos de hostelería o comercios en activo. Desde la villa del albariño, consideran muy injusto que espacios como el paseo de A Calzada, donde se celebran algunos de los eventos más importantes del municipio pertenezca a Portos, pero sea el Concello el que se encarga de su mantenimiento con un alto coste anual, por eso esperan que la reversión pueda ejecutarse cuanto antes.

Modelo Pontecesures

A diferencia de otros municipios, Pontecesures no tiene previsto solicitar ningún tipo de reversión. El alcalde del municipio, Juan Manuel Vidal Seage reconoce que “la mayoría de las instalaciones situadas en terreno portuario están destinadas a actividades deportivas por lo que, al no existir un fin lucrativo solicitamos, y se ha concedido, la exención de tasas”. Si reconoce que existe cierto trauma por las afecciones a la hora de realizar obras en propiedades privadas, pero “están mostrando bastante agilidad a la hora de solventarlo”.

La vieja reivindicación de la explanada de Vilaxoán





Aunque todavía no ha presentado la solicitud formal, el Concello de Vilagarcía lleva años reclamando que los terrenos de la explanada de Vilaxoán, adyacente al centro social, pase a ser de titularidad municipal y sea desafectada. El objetivo es crear una zona de ocio y esparcimiento en todo ese entorno público que, en estos momentos, se encuentra degradado por carecer de uso portuario o similar. Aunque Vilagarcía es uno de los municipios con una mayor fachada marítima y con mayor actividad portuaria, lo cierto es que Portos tan solo gestiona terrenos en puntos de Carril y Vilaxoán, ya que toda la fachada litoral de la ciudad pertenece a la Autoridad Portuaria de Vilagarcía. Aunque la convivencia de este ente con el Concello no siempre ha sido la mejor, con bastantes roces por el diseño del PXOM, por la construcción de un hotel en O Ramal o el uso del edificio de la antigua Comandacia de Marina. Ambas entidades deben convivir en la gestión de estos espacios. Es por ello que, desde hace años, ambas instituciones cuentan con un convenio de colaboración para el mantenimiento de espacios públicos Puerto-ciudad como el parque de O Cavadelo, la explanada TIR, O Ramal o el parque Miguel Hernández. Estas zonas carecen de actividad portuaria, pero siguen perteneciendo al ente que, desde hace unos meses, preside José Manuel Cores Tourís, cuya llegada ha servido para mejorar la relación entre las dos instituciones.