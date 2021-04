Un 70% de participación. Ese era el dato que ayer se facilitaba desde el Concello de Vilanova con respecto al cribado que el Sergas está realizando en el municipio y que finalizará en el día de hoy y en el que se ha citado a la población de entre 30 y 49 años de edad. El alcalde dcel municipio, Gonzalo Durán, valoraba ayer de forma muy positiva estos datos, pero insistía en la necesidad de participar en el cribado. “Debe ser un ejercicio de responsabilidad no solo para con uno, sino también con los familiares, amigos y vecinos, ya que detectar la presencia del virus a tiempo y confinarse puede ser muy importante a la hora de salvar vidas”, explicaba. El regidor no entraba dentro del arco de edad en el que se realiza el cribado, pero sí varios de sus concejales que no dudaron en participar. Al igual que en los cribados que se están realizando a lo largo y ancho de la comarca, el objetivo es localizar personas asintomáticas para tratar de frenar el avance que ha vuelto a experimentar el virus en las últimas semanas en la mayor parte de los concellos de la comarca.