El sector hotelero afronta un verano incierto pese a la apertura de la movilidad el 9 de mayo

La mayor parte de los hoteles, especialmente en una potencia en este sector como es O Grove, permanecen cerrados y no tienen previsto abrir sus puertas hasta el mes de junio, mientras lo que se han atrevido a hacerlo, como es el caso del Hotel Castelao de Vilagarcía, “sobrevivimos durante la semana con comerciales y los fines de semana con gente de Galicia que se decide a viajar dentro de la comunidad”. Así se explica Raquel Mondragón, responsable del establecimiento vilagarciano antes de asegurar que “los hoteles estamos sobreviviendo como buenamente podemos por eso esperamos que, a partir del 9 de mayo, cuando se levanta el Estado de alarma y se recupera teóricamente la movilidad, pues tengamos más reservas”. Por el momento, el anuncio realizado por el Gobierno sobre el levantamiento del Estado de alarma “todavía no lo hemos notado”.

La apertura de la movilidad es algo que también atrae a los responsables del Hotel Leal-La Sirena de Vilanova que “esperamos que pueda ser beneficioso después del duro trago que estamos pasando”. El establecimiento vilanovés se encuentra cerrado, pero ya ha comenzado a recibir las primeras reservas de cara al verano próximo. Por el momento, “son una cantidad muy similar a la del pasado año, pero todavía lejos de las cifras en las que nos movíamos antes de la pandemia”. Desde el hotel vilanovés reconocen que “a la gente se le nota mucho las ganas de salir, pero claro, las circunstancias son las que son y eso provoca que la gente opte por reservar muy encima de las fechas elegidas para su estancia; esa es una tendencia nueva que hemos notado en los últimos tiempos y que creemos que se debe a la situación que estamos viviendo con el coronavirus, aunque ahora todos los hoteles ofrecemos una gran flexibilidad a la hora de cambiar o anular cualquier tido de reserva”.

O Grove, uno de los puntos de Galicia con un mayor número de establecimientos hoteleros, se encuentra cerrado a causa del gran incremento que ha experimentado el número de positivos. Esa circunstancia ha obligado a hoteles emblemáticos como el Louxo o el Gran Hotel a cerrar sus puertas ante la ausencia de clientes, una decisión que han seguido la mayor parte de establecimientos de la zona, que miran ya hacia el verano después de perderse la Semana Santa.

Javier García, propietario del Mar del Norte, reconoce que la situación, en estos momentos “es una auténtica incógnita, es muy difícil hacer una previsión cuando no sabes lo que puede ocurrir al semana próxima; la Xunta ha sacado el bono turístico para favorecer al sector, pero está por ver que la gente pueda usarlo”. Insiste en que “la gente quiere salir, quiere disfrutar de sus vacaciones aunque sea en el pueblo de al lado y no estar encerrado, pero la incerteza de la situación manda en estos momentos, así que no sabemos como nos va a ir a partir de que abramos las puertas en junio”. García se muestra muy escéptico con la implicación de las administraciones en la situación que está atravesando en estos momentos el sector y cree que “si levantan el Estado de alarma es para no darnos más ayudas; es la sensación que tengo porque hasta el final del verano, según las previsiones, no estará vacunada el 70% de la población, y sin vacuna, veo complicado que la gente se atreva a viajar, porque lo que quiere es seguridad”.

Por su parte, el responsable del Hotel Puente de A Toxa, Jaime Besada, reconocía ayer que “la mejoría en la movilidad es importante, sobre todo para los hoteles, que llevamos cerrados mucho tiempo; de todas formas, es difícil saber lo que puede llegar a pasar, supongo que dependerá del nivel de vacunación, y este, si se cumplen las expectativas que ha anunciado el Gobierno, no será hasta finales de agosto, es decir, a campaña turística pasada”. La apertura del mes de mayo no es algo que cuestione Devesa, pero “nuestras expectativas están más centradas en los meses de verano, que es donde nos están entrando las reservas pero seguimos a expensas de lo que pueda ocurrir en el futuro, porque si nos cierran, si se desbocan los casos de COVID-19, los primeros en pagarlo somos los sectores vinculados a la hostelería, a los que nos cierran la puerta”.

Una de las circunstancias que más destacan desde los establecimientos es que se ha notado un cambio en los hábitos de reserva, siendo estos mucho más próximos a la época en la que se marca el viaje. Esta tendencia, destaca Javier García, del Hotel Mar del Norte, “ya venía siendo habitual con la llegada de las aplicaciones y el uso de las nuevas tecnologías”, pero la pandemia del COVID-19, reconoce Jaime Devesa, del Puente de A Toxa de O Grove, “parece que ha acrecentado esa tendencia, y resulta lógico, porque vivimos una situación de incógnita continua, no puedes organizar unas vacaciones a dos o tres meses vista, cuando no sabes como van a estar las restricciones de movilidad en tu ciudad la próxima semana”.

Campings y autocaravanas ganan enteros

Si los hoteles convencionales afrontan los próximos meses con una gran incerteza con respecto a su funcionamiento y futuro, donde se están desbordando las previsiones son en sectores como las autocaravanas y los campings. Jaime Devesa reconocía ayer que “el turismo de autocaravanas se ha incrementado de forma notable debido a la situación que ha provocado el COVID-19, parece que a la gente le inspira mayor confianza que los hoteles cuando hemos hecho una importante inversión en adecuarnos a las normativas sanitarias y somos establecimientos seguros para nuestros clientes”.

Otros establecimientos que parecen estar al alza son los campings. Un ejemplo de ello es el Camping Salinas de A Illa, cuya responsable, Yovanna Millán, apuntaba ayer que “nosotros abriremos las puertas a partir del 1 de mayo y, prácticamente, desde el primer día estaremos completos, y si más sitio tuviésemos, más llenos estaríamos, pero tenemos un cupo máximo debido a las restricciones a las que estamos sometidos los establecimientos de A Illa”. Millán apunta a que “estar más en contacto con la naturaleza es algo que está influyendo en la elección de estos establecimientos, parece que la gente se ve mucho más segura con respecto al virus y por eso nos elige”. La isleña recuerda que durante el verano de 2020, el camping tuvo que trabajar al 75% del aforo y “ya notamos el interés que tenía la gente en pasar sus días de vacaciones en establecimientos como este, porque era levantar una tienda y ya había otra esperando para el mismo sitio”.