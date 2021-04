El COVID retrasa otro año la inauguración del "acuapark" de Meis

La empresa promotora del parque acuático de Meis, Crelpabe, ha tomado finalmente la decisión de no abrir las instalaciones este verano. Hacía tiempo que esta idea rondaba por la cabeza de los inversores, viendo que la pandemia de coronavirus no mejoraba tanto como era deseable. Pero decidieron confiar y esperar lo máximo posible a tomar la decisión final. El lunes pasado celebraron un encuentro para tomar una decisión, y llegaron a la conclusión de que no les valía la pena abrir ya este año.

El portavoz de Crelpabe, Aurelio González, manifestó que, “el ritmo de vacunaciones es el que es”, y que la situación sanitaria sigue siendo, “muy complicada”. De hecho, tras la Semana Santa ha vuelto a producirse un repunte de casos de COVID, lo que hace temer a los empresarios que se avecine una nueva etapa llena de restricciones sociales y a la movilidad. “En estos momentos hay demasiada incertidumbre”, dijo González.

La empresa duda de que la situación sanitaria mejore sustancialmente para este verano

Por ello, los socios de Crelpabe han decidido renunciar ya a la posibilidad de poner en marcha el “acuapark” este verano. También van a parar las obras, tanto de instalación de las atracciones como las de desmonte y construcción de las infraestructuras fijas. En principio, este parón será hasta el mes de junio, y Aurelio González avanza que a partir de ese momento se retomarán los trabajos, “pero a un ritmo bajo”, dado que la intención de la empresa es abrir el parque acuático a partir de mayo o junio de 2022.

La previsión de los empresarios pasa por inaugurar en primer lugar la zona seca de las instalaciones, en torno a mayo, y poner en marcha las atracciones de agua en junio.

Hace apenas un mes, Aurelio González ya reconoció a FARO que iba a ser muy complicado abrir este año el parque acuático. Explicaba que para rentabilizar el elevado coste de poner en marcha un mastodonte empresarial como un parque acuático no podría haber restricciones a la movilidad derivadas del COVID.