Varela: “Si los municipios vecinos están mal, Vilagarcía también subirá de nivel”

Hoy vuelve a reunirse el comité clínico y podría haber novedades para O Salnés. Y es que sus concellos llevan varios días experimentando una tendencia de contagios al alza; de hecho ayer todos registraron un aumento de positivos salvo Sanxenxo, que se mantiene sin variaciones en 29 casos activos, y Meis, que bajó uno (de 9 a 8). O Grove alcanza los 69 (dos más que la jornada anterior), Vilagarcía 45 (seis más), Cambados 22 (siete más), Vilanova 21 (tres más), A Illa 12 (uno más), Ribadumia 11 (dos más) y Meaño 7 (uno más).

El alcalde vilagarciano, Alberto Varela, descarta por completo la idea que le trasladan algunos ciudadanos de que “somos el municipio que mejor está de la comarca”. El regidor socialista lo tiene claro: “Si los concellos vecinos están mal, Vilagarcía también va a estar mal. Hay mucha interacción entre los municipios de O Salnés y aquí también vamos a subir. No nos relajemos y no busquemos culpables en los demás, sino que debemos buscar en nosotros mismos. No deberíamos estar tan pendientes de lo que sucede en la calle sino en los hogares, que es cuando nos relajamos más”.

Catoira, un firme candidato

Vilagarcía aguanta en el nivel más bajo de restricciones, al igual que Cambados y también las tres localidades del Ullán (Catoira, Valga y Pontecesures). No obstante los contagios siguen aumentando y, por tanto, la incidencia también.

En el municipio vikingo ya se superan los 250 diagnósticos por 100.000 habitantes a catorce días y los 125 a siete, por lo que es muy probable que hoy el comité de expertos decida subirlo de nivel de restricciones. En términos absolutos, se detectaron 11 positivos en una semana y 33 en los últimos catorce días. Catoira es un concello con apenas 3.000 habitantes.

Como ejemplo, la incidencia en A Illa es mucho menor (menos de 25 casos por 100.000 habitantes a siete días y por debajo de 250 a catorce) y se encuentra en el nivel alto, es decir, con la hostelería cerrada en interior.

Consecuencias de las reuniones de Semana Santa

En Vilagarcía la incidencia es inferior de 75 (por 100.000 vecinos) a siete días y de 125 a catorce, si bien la tendencia de la última semana es creciente al haberse duplicado los casos en poco tiempo. Alberto Varela cree que los incrementos son “fruto de los festivos de Semana Santa”.

Vilanova pospone su cribado a esta tarde Finalmente el cribado poblacional de Vilanova para unos 2.500 vecinos de 30 a 49 años comenzará esta tarde, no ayer como se había comunicado inicialmente. Por tanto la realización de las PCR se prolongará un día más, hasta el domingo incluido. El lugar elegido será el mismo que en la anterior ocasión: el Multiusos. También hoy está previsto un cribado en los colegios de Primaria del municipio vilanovés para alumnos, profesores y personal no docente. Ayer se llevaron a cabo pruebas de COVID en Catoira, tanto en el CPI Progreso como en el edificio de la casa consistorial, donde estaban convocados jóvenes de 20 a 29 años. Un 72% en Ribadumia En Ribadumia el cribado se realizó el miércoles. De las 970 personas citadas, asistieron 701, lo que significa un 72%.

Ahituvi considera "un agravio" que los restaurantes amplíen su horario de 21.00 a 23.00 horas y otros locales que sirven comidas no





La Asociación de Hostelería de Vilagarcía (Ahituvi) se suma a las protestas hechas públicas por la plataforma en Defensa da Hostalaría Galega con respecto a las nuevas medidas que entran hoy en vigor: ampliación de apertura hasta las 23.00 horas solo para los restaurantes, con la exigencia de que cuenten con medidores de dióxido de carbono. “Es una medida difícilmente explicable en términos de control de pandemia y parece una nueva burla al sector”, consideran desde Ahituvi.

“Otra cuestión que consideramos polémica y que demuestra la improvisación del anuncio es el tratamiento de los datos personales del registro de clientes”, añaden los hosteleros vilagarcianos.

Pero sin duda, lo que más les molesta es que la ampliación del horario se limite exclusivamente a locales con licencia de restaurante: “Es un agravio para otros establecimientos que prestan servicio de comidas tal y como les permite su licencia, impidiendo la ampliación horaria hasta las 23.00 igual que los restaurantes”.

Añaden que para el sector de la hostelería nocturna “la discriminación es doble”. “Se le impide desarrollar actividades permitidas en horario diurno y que recogen sus propias licencias”, espetan. Recuerda Ahituvi que los pubs llevan trece meses parados “sin una compensación económica que pueda ser considerada válida para el mantenimiento de las empresas y sus equipos de trabajo”.

“El Gobierno gallego vuelve a adoptar decisiones arbitrarias y discriminatorias, con escaso rigor técnico y científico, basadas en la improvisación y sin diálogo previo con el sector”, resumen.