Loxe, o cómo comerse la ría a cada bocado

Almejas de Carril, mejillones de A Illa, navajas de Ribeira, ... el menú “Arousa” realiza un recorrido por los principales productos de la ría de una punta a otra. Una experiencia, no solo para el paladar, sino para los cinco sentidos, que “empieza y termina en el mar”, tal y como asegura uno de los artífices de Loxe Mareiro, Iago Pazos, que junto con Marcos Cerqueiro también regenta Abastos 2.0, un innovador concepto de restaurante que convive con los puestos del mercado municipal de Santiago.

En Carril el Loxe también es sin duda un espacio gastronómico singular. Su ubicación, al final de la calle Aduana, prácticamente sobre el mar, lo hace único. Por ello, a Iago y a Marcos no les ha temblado el pulso para, a costa de disminuir el aforo (en un local ya de por sí con unas dimensiones reducidas), garantizar que todos los comensales puedan disfrutar de la terraza. “Aunque comas dentro, guardamos una mesa fuera para que puedas tomar el aperitivo y goces de una larga sobremesa. Queremos que la experiencia gastronómica sea completa”, confiesa el cocinero barbanzano recién aterrizado en Galicia tras recoger el lunes un Sol Repsol en la gala celebrada en San Sebastián.

El Loxe Mareiro es el único restaurante de la provincia de Pontevedra que acaba de ser reconocido por la Guía Repsol entre los mejores de España. “La verdad es que fue una sorpresa porque nuestros restaurantes están fuera de los circuitos de las guías ya que primamos un servicio más informal”, comenta Pazos, quien está convencido de que la renovación en la dirección hace un par de años “ha rejuvenecido” la Guía Repsol y, en cierto modo, actualizado los criterios de inclusión.

El Loxe solo abre durante la temporada de verano, además de los fines de semana (siempre previa reserva) entre Semana Santa y la temporada estival. Actualmente, con la reducción de aforo “para mayor satisfacción del cliente”, cuenta con 18 asientos.

Durante estos primeros fines de semana de funcionamiento en 2021 la clientela ha respondido de forma espectacular, puesto que ha estado lleno. “La gente, aunque ahora solo sea local o de otras partes de Galicia, tiene ganas de disfrutar, de sentirse libre dentro de esta experiencia. Hemos sufrido durante este año con muy poco ocio y el Loxe es un sitio perfecto para disfrutar de una comida sin prisa, de una larga sobremesa con un café o una copa y eso lo ha visto la Guía”, opina el chef barbanzano.

Él y su socio Marcos Cerqueiro abrieron el restaurante carrilexo en 2013. “Ha pasado por varios conceptos, pero el actual es el más maduro y viene para quedarse. La experiencia completa es lo que nos diferencia de otros. Apostamos por una cocina del mar de lo que ves a través de las ventanas y eso nos hace singulares”. “Vamos explicando al cliente cada plato”, añade Pazos.

Ahora el Loxe Mareiro ofrece un menú degustación denominado “Arousa” que incluye productos de la ría “con pocos artificios”, si bien en verano se añadirá carta a esta oferta culinaria.

Los demás restaurantes gallegos distinguidos son “As Garzas” (Malpica) y “Casa Marcelo” (Santiago), ambos con dos Soles. Uno se han llevado “Auga e Sal” (también en Compostela), “Nado” (A Coruña), “O Balado” (Boqueixón), “O Camiño do Inglés” (Ferrol) y “Miguel González” (Pereiro de Aguiar).

¿Cómo define la Guía a esta taberna de alta cocina situada al bordel del mar de Carril?

“Un marco de postal recuperado por los responsables de ‘Abastos 2.0’. La ubicación al mismo borde de la ría de Arousa, donde se observa el trabajo de los mariscadores, es solo uno de los mil sencillos encantos de este antiguo almacén de aparejos de pesca donde te comes el mar, sus frutos y su esencia. En O Loxe Mareiro pides almejas, navajas, xoubas o grandes peces recién llegados de la lonja, miras al horizonte, sientes la brisa y piensas que quizá no haya un sitio mejor para hacerlo que esta casa de comidas marinera que potencia el aperitivo y brinda cocina gallega de proximidad, revisada y actualizada”. Así define la Guía Repsol a Loxe Mareiro, uno de los 8 restaurantes gallegos (82 en toda España) que acaba de recibir un Sol Repsol. Once establecimientos del país cuentan con dos soles y tres con tres, la máxima distinción.