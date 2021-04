O Salnés confía en que la rebaja de peajes en la AP-9 influya en las expectativas turísticas

La decisión que se aplicará “en el mes de julio” consiste en la gratuidad en los “trayectos de regreso” para todos los vehículos que realicen cualquier tramo del eje Tui-Ferrol, lo que repercutirá no solo en los bolsillos de los usuarios pues también aligerará el tráfico en otras carreteras convencionales al absorber la autopista un mayor volumen de vehículos.

Son muchos los que todavía insisten en que la medida es insuficiente y abogan por su gratuidad. Así lo expresa Carlos Kiel, transportista vilanovés de mejillón, porque entiende que su sector queda al margen del anuncio. “El descuento comprometido no nos afecta a quienes no hacemos el trayecto de vuelta en el mismo día”, indica.

Kiel es un experimentado transportista que ayer mismo esquivó la autopista gallega “porque es carísima”. Se hallaba en O Milladoiro cuando respondió a la llamada de FARO DE VIGO para continuar luego su viaje a Francia para hacer una descarga contratada en el país vecino. Por ello considera que tiene que haber otras medidas que beneficien a los profesionales para que viajar por la autopista les resulte rentable “en tanto que los peajes no se los podemos repercutir al cliente si queremos ser competitivos”, razona.

Los realmente beneficiados son los ciudadanos de a pie, es decir aquellos que viajan a ciudades próximas por razones laborales, educativas, sanitarias o de otra índole.

El vilagarciano Juan Nine se mostraba ciertamente satisfecho por el anuncio del ministro sobre la rebaja. “Voy tres o cuatro veces a A Coruña al mes para llevar a mi hija al Hospital, lo que significa que solo en peajes gasto un promedio de 80 euros por lo que ahorrar la mitad deja margen para celebrarlo con una centollita”, bromea.

Nine, que también es camionero, propone que además de la rebaja anunciada se adopten mejoras en los servicios de la autopista, eliminados en su mayoría desde que irrumpió la crisis del COVID.

“De los tickets de los peajes no puedo hablar porque se hace cargo la empresa para la que trabajo, pero si de la necesidad de buscar una fórmula para que reabran las zonas de servicio de las autopistas pues de noche es imposible repostar carburante, tomarse un café o ir al baño”, expone con decepción.

La alcaldesa de Meis es más positiva y hace hincapié en que “son muchas las personas que tienen que hacer uso de la autopista a diario, por lo que van a obtener un ahorro considerable al mes”, valora. “Santiago, Pontevedra, Vigo y A Coruña son destinos muy frecuentes de trabajadores de los distintos municipios de O Salnés”, a quienes el uso diario de la autopista les supone un alto sacrificio económico.

Juan Nine suele entrar en Carracedo cuando viaja a la ciudad herculina: “En la ida y vuelta gasto 19 euros”, un viaje que si se inicia en Caldas supone un euro y medio a mayores, como subraya también el portavoz de los taxistas Karim Tarihuente que recuerda que “un viaje de compras a Ikea le supone al cliente 20 euros más de peaje”.

Con todo, quienes se verán especialmente beneficiados son los profesionales del turismo, al abaratarse uno de los costes más importantes, es decir el del transporte por Galicia por la competencia que supone elegir ciudades del Mediterráno en donde las autopistas son gratuitas.

Marta Giráldez es muy optimista en este sentido, consciente de que quedan pasos por dar para que la Autopista del Atlántico “pase a ser nuestra”, una reivindicación histórica que también respaldan otras formaciones distintas al Partido Socialista.

Cabe poner de manifiesto la campaña de denuncia de los nacionalistas que desde hace un mes se oponen al “aldraxe” que supone el uso de los distintos tramos de autopista, una de las más caras de España.

O Salnés lleva años reivindicando la rebaja del precio y también la exención del pago en alguno de los tramos, en especial por la incomunicación de algunas localidades. Baste citar la suspensión del proyecto de construcción de la autovía entre Vilagarcía y Pontevedra y que repercute en la altísima densidad de tráfico en la carretera general C-531.

Karim Tarihuente: “Los usuarios del taxi pagan aparte el peaje, la medida solo beneficia al cliente”

El cliente de los taxis se hace cargo del coste del peaje si quiere llegar antes a su destino. Lo explica el portavoz de los autopatronos de Vilagarcía Karim Tarihuente quien hace hincapié en que a su gremio no le influye en absoluto el anuncio de la rebaja de los peajes. Tarihuente esta convencido de que la decisión es positiva en tanto que quienes contratan sus servicios ven abaratado el coste de su viaje, a la vez que confía en que el tráfico en otros viales se reduzca por un mayor uso del cinturón atlántico. “Obviamente van a ser más los conductores que opten por la autopista y ello siempre redundará en que coincidan menos vehículos en las demás vías”,explica. Pero respecto a la reducción del precio de los peajes cree que a su colectivo apenas les va a repercutir. “Nos suelen contratar muchos viajes al aeropuerto de Vigo y con el dispositivo OBE la vuelta ya nos salía gratuita por lo que el cliente solo pagaba el peaje de ida”. Y a la vez subraya que este tipo de usuarios no suele escatimar en el coste del viaje “porque lo que les importa es llegar a tiempo al avión”. Tarihuente admite que cosa distinta es cuando les llaman para viajes más cortos. “Cuando vamos a Pontevedra o a Padrón rara vez tomamos la autopista porque no hay la misma prisa por llegar”, expone. Admite la posibilidad de que en el momento en que entre en vigor la rebaja “puede haber más personas que quieran hacer uso de la AP-9 porque no es lo mismo pagar 20 euros por la ida y vuelta a A Coruña que 10”. Cabe señalar que el recorrido a Pontevedra desde Curro cuesta 1,40 euros; si se entra por Caldas de Reis 2,30 euros y si se viaja a Santiago, nada menos que 5,25, lo que en estos momentos hay que multiplicar por dos si se suma el regreso.