El bipartito fracasa en la cuestión de confianza pero el BNG salva la censura

El bipartido se jugó ayer la única carta que le quedaba para conseguir la aprobación del presupuesto, someterse a una cuestión de confianza. Fracasó en encontrar el respaldo de otra fuerza política, pero, aún así se salvará de la moción de censura porque uno de los actores claves para declinar la balanza, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) nunca la apoyará. El portavoz de los nacionalistas, Víctor Caamaño, se aferró a su palabra en el inicio del mandato, “nunca facilitaremos un gobierno de la derecha en Cambados”. Sin embargo, dejó claro al grupo de gobierno que ese rechazó a una moción de censura “no significa un apoyo gratuito, no estamos de acuerdo en como llevasteis la negociación, no buscasteis el entendimiento, no se han tendido puentes y vemos que lo único que le gusta a este gobierno es la trapallada en las redes sociales”.

Los nacionalistas votaron en contra de la cuestión de confianza, un voto que se suma al PP y a Cambados Pode, tumbando la cuestión de confianza, un movimiento que acabará provocando que el presupuesto se apruebe finalmente dentro de un mes, cuando se confirme que la moción de censura no se saca adelante.

Uno por uno, todos los concejales fueron expresando su voto de vivas voz, habiendo como resultado siete votos a favor y 10 en contra. Así se abrió un período de un mes para la presentación de una moción de censura con un candidato a alcalde, en caso de no presentarse, como asegura el BNG, o de no prosperar, se darán por aprobados los presupuestos.

El debate de ayer dejó muy claro que las fuerzas de izquierda y el BNG se encuentran muy alejados, con reproches que llevan enquistados desde las negociaciones para formar gobierno, y cada vez que el debate se calienta entre ellos, salen a colación las diferencias que dieron al traste con la posibilidad de formar un gobierno de izquierdas con mayoría en Cambados 36 años después. Es quizás con el PP con el que el debate es algo más pausado, a pesar de las diferencias ideológicas, mientras que las intervenciones de José Ramón Abal acaban con enfrentamientos dialécticos en los que llegó a acusar a la alcaldesa de “mentirosa”.

El gobierno volvió a defender el documento, defendió que se trata de un presupuesto crucial para el momento que se está viviendo y para salir de la crisis provocada por el coronavirus, llegando a acusar a los grupos de la oposición de practicar el bloqueo institucional, el único argumento posible para votar en contra. “Hemos renunciado a todo, hemos hecho 16 reuniones para conseguir un acuerdo para aprobar los presupuestos más sociales de la historia de Cambados, pero la oposición prefiere mantener el bloqueo a beneficiar a los vecinos de este municipio en plena pandemia; han llegado incluso a votar en contra de la enmienda en la que renunciábamos a los salarios, su línea roja”, espetaba Xurxo Charlín. Sobre el fueron la mayor parte de las críticas de la oposición, especialmente de Luis Aragunde, portavoz del PP, y del BNG, que volvieron a incidir en que uno de los grandes objetivos era aprobar los salarios de los concejales. También esgrimieron la falta de capacidad negociadora ya que “en ningún momento se buscó un acuerdo, tan solo se quería que apoyásemos sin más”.

Antes de la votación, el debate lo cerró la alcaldesa, Fátima Abal, con un encendido alegato de defensa de sus compañeros de gobierno, acusando a la oposición de haberla dejado sola al frente de un municipio de 14.000 habitantes en plena pandemia, mientras que Aragunde “fue el alcalde que más cobró de la historia, y Abal y Caamaño fueron de los ediles mejor remunerados”. No dudó en ensalzar el esfuerzo de sus compañeros que, sacando tiempo de su trabajo y familia siguen en la brecha.