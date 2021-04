Así vive O Grove las primeras horas de cierre perimetral y hostelería

O Grove, hoy ya con 53 vecinos contagiados por COVID (siete más que ayer), es uno de los municipios gallegos en mayores dificultades. Cuando afrontaba su particular y esperanzadora desescalada, esta localidad arousana vuelve a estar hoy perimetralmente cerrada, al igual que su hostelería; uno de sus motores económicos.

Las áreas sanitarias de Pontevedra-O Salnés y Vigo lideran en Galicia la incidencia de COVID a siete días, con 46 casos por 100.000 habitantes. La peor situación se encuentra en O Grove, que ha cuadriplicado su incidencia en apenas diez días al pasar de 76 a más de 300, según los datos facilitados por la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán.

Prohibidas las reuniones de no convivientes

El crecimiento de la curva en A Pobra do Caramiñal es similar, de ahí que ambos concellos hayan subido esta madrugada al nivel máximo de restricciones (la Xunta ha adelantado la entrada en vigor de los cambios) lo que se traduce en el cierre perimetral del municipio, el cese de actividad de toda la hostelería y la prohibición de quedar con personas de otras casas. Aunque desde mañana por la noche en el resto de Galicia se permitirán las reuniones de no convivientes en los domicilios (cuatro en el interior y seis en el exterior), esta apertura no será de aplicación en O Grove ni en A Pobra debido a su situación epidemiológica, según confirman desde Sanidade.

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, asegura que en base a la información que le proporcionó el gerente del área sanitaria, el ayuntamiento meco permanecerá en el nivel máximo de alerta “al menos durante ocho días”. “Este retroceso supone un mazazo muy duro y serio para los grovenses, tanto a nivel social y moral, de ánimo, como económico. Estábamos recuperando la actividad con el puente de San José y la Semana Santa y ahora volvemos hacia atrás. Estamos en la peor situación para recuperar la normalidad que tanto anhelamos”, valora el regidor socialista.

46 contagios de distintos brotes

Y es que los contagios continúan en ascenso, con seis más en veinticuatro horas, pues ya alcanzan los 46. El doctor Sergio Vázquez, miembro del comité clínico, apuntaba ayer que los brotes de O Grove “están muy relacionados con la hostelería, las reuniones familiares y también de carácter laboral”, por lo que tanto él como el propio conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, apelaron a la responsabilidad individual y al “sentidiño” para reducir los casos activos.

Nueve casos "huérfanos"

Además de la elevada incidencia a siete días (306 casos por 100.000 habitantes), otro de los motivos que llevaron al comité de expertos a situar a O Grove en el nivel máximo de restricciones fueron los nueve “casos huérfanos” detectados. El alcalde explica que “se trata de casos en los que no se tiene nada claro el origen del contagio ni identificada su trazabilidad, lo que suele generar una mayor extensión del COVID”.

El 29 de marzo el municipio grovense computaba ocho positivos diagnosticados en los últimos siete días, unas cifras que se dispararon hasta los 26 (a siete días) y 40 (a catorce) en la actualidad.

Los datos de A Pobra, al otro lado de la ría

En A Pobra do Caramiñal, el otro concello que anoche entró en el nivel máximo de alerta COVID, a finales de marzo había dos casos (a siete días) y ayer eran 31, pasando de una incidencia acumulada de 21,5 a 332,7 (a siete días). De ahí que tanto en O Grove como en A Pobra el Sergas haya iniciado cribados masivos para detectar positivos asintomáticos.

En este sentido, el conselleiro de Sanidade animó a los vecinos a participar en las pruebas de detección del coronavirus.

Otros concellos arousanos que esta madrugaron sufrieron cambios fueron Sanxenxo, y A Illa. En el primer caso para mejor, puesto que hoy la hostelería del municipio turístico por excelencia de Galicia ya puede atender a sus clientes tanto en la terraza (50% de aforo) como también en interior (30%) al haber descendido al nivel medio, donde se mantiene Meis.

Por el contrario, A Illa ha subido al nivel alto, por lo que sus bares y restaurantes solo podrán trabajar en terraza (al 30%) a partir de hoy.

Se duplican los ingresos

Con respecto a las hospitalizaciones, en O Salnés se han duplicado al pasar de dos a cuatro en un periodo de veinticuatro horas. En Montecelo los ingresos aumentaron de 16 a 17 y se mantiene un único enfermo de COVID en la unidad de críticos.

En el área sanitaria existen 266 casos activos, quince más que el día anterior. No obstante en el conjunto de Galicia la situación es de “estabilidad, de meseta”, con una incidencia desde hace tres semanas que oscila entre los 32 y los 34 casos por 100.000 habitantes a siete días y entre 66 y 70 a catorce.

Un total de 142 concellos gallegos no notificaron ningún caso de COVID en la última semana y 189 no lo hicieron en dos (como por ejemplo Pontecesures). Ambas cifras suponen un incremento con respecto a la semana pasada.

Otros concellos de O Salnés y Ullán

En O Salnés, Vilagarcía computaba ayer veinte contagios (dos más que el día anterior), Sanxenxo 34 (tres menos), Cambados se mantiene en diez, A Illa en doce, Vilanova en nueve y Ribadumia duplicó sus positivos de tres a seis. Meaño subió de tres a cuatro y Meis no publicó sus datos actualizados.

En el Ullán, Catoira tiene una incidencia a siete días por debajo de 125, Valga de menos de 25 y Pontecesures está a cero.

El cribado sigue en los colegios y comienza para la población de 19 a 49 años





El Sergas inició ayer el cribado en los centros educativos de O Grove. Así, personal sanitario se trasladó en esta primera jornada al CEIP Conmeniño y al IES Monte da Vila, con una población diana de 110 personas en el primer caso y de 428 en el segundo. Hoy le tocará el turno al colegio Rosalía de Castro (271 escolares) y al instituto As Bizocas (293 estudiantes).

Aunque en la información inicial que el alcalde José Cacabelos recibió por parte de la EOXI Pontevedra-O Salnés no se incluía el Valle Inclán, finalmente sí que participará en el cribado, y las pruebas se realizarán en la mañana de hoy.

También hoy arrancará el cribado poblacional para vecinos de O Grove de 19 a 49 años. Será a partir de esta tarde en el pabellón de Monte da Vila y durará todo el día de mañana y del sábado.

Está previsto que el Sergas cite a unos 2.600 vecinos vía SMS, que sumadas a las PCR que se efectúan en los centros escolares, se superarán las 3.600 personas cribadas, un tercio de los habitantes censados en el concello meco.

Actualmente O Grove es el municipio de O Salnés con más casos activos de coronavirus: un total de 46. Le siguen Sanxenxo con 34 y Vilagarcía con 20, si bien estos dos últimos ayuntamientos cuentan con un mayor nivel de población, por lo que la incidencia es mucho menor.