Las especies exóticas avanzan imparables en Galicia

Ahora puede decirse también que no dejan de expandirse, a juzgar por los informes científicos que salen a la luz desde diferentes instituciones y centros de investigación.

Así se deduce, también, del testimonio y la experiencia de los pescadores y mariscadores, al igual que se desprende de los hallazgos realizados en las Rías Baixas por el Grupo de Estudios del Medio Marino (GEMM) y/o inventariados en la Red de Observadores del Medio Marino Gallego (Redogal).

Una plataforma, cabe recordar, que está avalada por la Consellería do Mar y permite constatar que las especies raras, exóticas y/o invasoras se extienden por toda la costa gallega, aunque con especial incidencia en las rías de Pontevedra, Vigo y Arousa.

Al hablar de las especies exóticas que avanzan imparables en aguas gallegas , puede citarse a la "Anadora kagoshimensis", presente en Os Lombos do Ulla, Carril y la playa Compostela, en Vilagarcía de Arousa.

En la Consellería do Mar inciden en que “hasta ahora hay documentadas en las aguas atlánticas de Galicia alrededor de 6.400 especies marinas, frente a las 11.000 registradas en el conjunto de las aguas españolas”.

Esto da cuenta de “la elevada riqueza y complejidad de los ecosistemas marinos de nuestra comunidad", así como de "la necesidad de su estudio y conservación”.

La misma localidad en la que se han detectado ejemplares de "Rapana venosa", también presentes entre Vilaxoán y As Sinas (Vilanova).

Ni que decir tiene que la presencia de especies invasoras en la localidad vilagarciana resulta especialmente preocupante, teniendo en cuenta la existencia de los parques de cultivo de Carril y la gran producción de almeja que arrojan.

De ahí el seguimiento que es necesario realizar a intrusos como los citados y el "Hexaplex trunculus", que como la "Rapana venosa", pueden encontrarse tanto en Carril como en un banco de libre marisqueo tan importante como el de O Bohído, a caballo entre Vilanova, A Illa y Cambados.

La Red de Observadores del Medio Marino Gallego (Redogal), es una aplicación que dispone de “un apartado para el perfil del usuario que registra o identifica las especies; un mapa-visor de los hallazgos identificados, previa validación técnica de los mismos; y una guía de identificación de especies marinas, con fotos y textos que ayudan al usuario”.

Así lo explican en la Consellería do Mar, donde también resaltan que esta herramienta incorpora “un apartado con el protocolo de recogida de la información y de los ejemplares; y otro con las noticias más relevantes sobre los principales descubrimientos, para así mantener informados a los ciudadanos en todo momento”, aducen en Mar.

Al hablar del municipio isleño puede decirse que en sus aguas o en las rocas de su litoral también se descubrieron especies invasoras como la "Eriphia verrucosa", la "Tritia pfiefeeri" y la "Ocinebrellus inornatus", tal y como consta en las fichas de avistamientos existentes en la plataforma Redogal.

La "Hexaplex trunculus" presente en los municipios antes citados empieza a hacerse más fuerte no muy lejos de allí, en aguas de Cambados, donde también se han detectado ejemplares de "Bolinus brandaris".

Aunque donde estas dos especies tienen una presencia que puede considerarse masiva, es en territorio grovense, donde la ensenada de A Toxa y prácticamente todo el Complejo Intermareal Umia-O Grove parecen plagados de estas caracolas.

No es extraño que desde la Consellería do Mar y la Confraría de Pescadores San Martiño, con socios tanto de O Grove como de Cambados, Meaño, Ribadumia y Sanxenxo, se organizaran en el pasado campañas para eliminar esta amenaza.

Aunque no es la única, ni mucho menos, presente en aguas mecas, donde se han identificado especies exóticas como "Pisa tetraodon", "Melanella alba" y "Seriola rivoliana", este último un pez visto tanto en la costa norte de la península grovense como en A Lanzada y San Vicente do Mar.

Los investigadores no dudan en destacar la amenaza que suponen estas “especies exóticas”.

Emilio Rolán, por ejemplo, las definía ya en 2008 como “una de las mayores amenazas para los ecosistemas autóctonos”, ya que provocan “desequilibrios ecológicos entre las poblaciones naturales, cambios en la composición de especies y en la estructura trófica, desplazamiento de especies autóctonas, pérdida de biodiversidad, reducción de la diversidad genética y transmisión de nuevos patógenos”.

Desde el Museo de Historia Natural divulgó un documento recogido en la Red de Observadores del Medio Marino Gallego (Redogal) en el que explica que en Galicia había catalogadas entonces “24 especies de moluscos invasores de presencia más o menos abundante”, haciendo constar que “la bahía de O Grove es un claro ejemplo de la introducción de especies invasoras y una advertencia de lo que nos puede deparar el futuro”.

Citaba como ejemplo los hallazgos realizados por miembros del Grupo de Estudio do Medio Mariño (GEMM), quienes se habían topado en esta zona “material procedente del Mediterráneo que había llegado en camiones con ostras que provenían de Italia”.

Argumenta Emilio Rolán en su informe que hasta aquel momento “solo una especie foránea, la 'Gibbula albida', se había extendido en la bahía, donde se encontraba en gran cantidad”.

Sin embargo, ya se hablaba entonces de la presencia de conchas de varias especies mediterráneas que no dejaron de aumentar su presencia en aguas de O Grove, entre ellas las "Hexaplex trunculus" y "Bolinus brandaris", dos depredadores de bivalvos y, por tanto, “un peligro para los cultivos de la zona”.

Al margen de las especies invasoras citadas y detectadas en la ría de Arousa, cabe aludir a "Ocinebrellus inornatus", una especie exótica originaria de Japón que algunos pueden llegar a confundir con una caracola autóctona como la "Ocenebra erinacea".

El investigador Juan E. Trigo, del Grupo de Estudio del Medio Marino (GEMM), dio cuenta recientemente del avistamiento de otros cinco ejemplares de "Ocinebrellus inornatus", que en inglés se conoce como "Japanese oyster drill", es decir, perforador de ostras japonés.

Como su propio nombre indica, puede destruir los cultivos de ostra, "pero también puede entretenerse comiendo cualquier otro bivalvo".

Por si no fuera suficiente, Juan E. Trigo suma a la localización de la "Ocinebrellus inornatus" la de "Crepipatella dilatata", una lapa similar a las gallegas proveniente del Cono Sur americano y que "en pocos años se ha comido grandes zonas de las Rías Baixas".

Tampoco hay que olvidar la simbiosis de una especie de caracola, una lapa y un alga que, procedentes del Mediterráneo, América y Asia, se fundieron en un solo ser que fue localizado en el entorno de A Toxa por el investigador Juan E. Trigo.

La caracola era un búsano o corneta "Hexaplex trunculus", un molusco exótico invasor mediterráneo; la lapa era un ejemplar de "Crepipatella dilatata", otro molusco exótico invasor, de origen sudamericano; y el alga era una "Sargassum muticum", de procedencia japonesa.

La mayor amenaza de estas y otras especies exóticas e invasoras "es que no actúan a corto plazo, sino que matan muy lentamente. Cuando se nota su acción, con el paso del tiempo, y se quiere buscar una solución, normalmente ya es demasiado tarde y no se puede hacer nada", advierte el representante del GEMM.

Juan Trigo: "Arousa parece la ría más afectada ahora mismo"





El Grupo de Estudio del Medio Marino (GEMM) es un centro de investigación asentado en Ribeira que contribuyó a la elaboración del "Atlas de histopatología: moluscos bivalvos marinos de Galicia", del "Inventario de la biodiversidad marina de Galicia", en el que se documentan 6.381 especies, y de la "Guía de moluscos marinos de Galicia". Juan E. Trigo es uno de sus miembros y, por tanto, una voz más que autorizada para explicar el fenómenos de las especies invasoras en las Rías Baixas.

Este es un extracto de una entrevista concedida a FARO DE VIGO hace un año:

-Hablan ustedes de abundancia de especies exóticas y de una creciente amenaza para los bancos marisqueros de Galicia. ¿Es para preocuparse?

-No se trata de generar alarma, pero no cabe duda de que no dejan de aparecer especies exóticas. Y mientras esto sucede, desde las administraciones públicas locales, autonómicas y nacionales se hace caso omiso ante esta auténtica catástrofe ambiental, a pesar de que da miedo.

-Parece que los efectos ya se notan desde hace tiempo, como se vio con el berberecho y la plaga de la Marteilia.

-Cada vez se nota más. Pero el mayor problema de las especies exóticas e invasoras es que no actúan a corto plazo, sino que matan muy lentamente. Cuando se nota su acción, con el paso del tiempo, y se quiere buscar una solución, normalmente ya es demasiado tarde y ya no se puede hacer nada.

-¿Y esto sucede en todas las rías gallegas?

-Nosotros hemos constatado la abundancia de especies exóticas en el conjunto de las Rías Baixas. Lo que sucede es que la ría de Arousa parece la más afectada ahora mismo a causa de la gran cantidad de especies invasoras detectadas. Y dado que es la que más y mejor marisco produce, nos parece una situación muy preocupante sobre la que queremos alertar a la sociedad y a las autoridades competentes.

-¿Ustedes qué pueden hacer, cuál es su objetivo?

-Lo primero, insisto, es alertar de la preocupante situación provocada por las especies invasoras en el conjunto de las Rías Baixas. Debemos demostrar que es un problema que se nos está escapando de las manos y que empieza a tener efectos realmente alarmantes. Una muestra muy pequeña de ello es la combinación de tres especies invasoras localizadas en A Toxa: un caracol exótico invasor del Mediterráneo que estaba acompañado de otro de Sudamérica y un alga también exótica pero japonesa.