Un año marcado por la basura en O Morrazo

La comarca de O Morrazo pasó los últimos meses del año convulsionada por la subida de la tasa de la basura que provocó que los vecinos salieran a la calle y protagonizaran disturbios el día 13 de octubre en Cangas. Se impidió a la junta de gobierno de la Mancomunidade, representada por los gobiernos de Cangas, Moaña y Bueu, abandonar el Concello, en donde se había celebrado la asamblea en la que se había aprobado inicialmente la ordenanza. Cientos de vecinos apostaron contenedores de residuos en todas la salidas del consistorio y plantaron fuego a la basura. Los miembros de la junta de gobierno tuvieron que salir custodiados por la Guardia Civil, mientras caían piedras y se lanzaban bandejas de camarero. El PP y AV habían encontrado el punto de apoyo que necesitaban para mermar la capacidad de un BNG que capitalizaba la subida de la basura, cuya aprobación definitiva se ha pospuesto ahora para febrero de 2026, lo que llevará a que la nueva tasa no entre en vigor hasta 2027.

El año había empezado como casi siempre, con un temporal con nombre (Martinho, en esta ocasión) que se llevó por delante parte de la cubierta de los institutos de Rodeira y María Soliño. Fue en marzo, un mes antes la tormenta política se cebaba en el PSOE. El concejal socialista de Cangas Eugenio González era detenido nada más salir de su casa por la Guardia Civil, acusado de tráfico de influencias y usurpación de pesonalidad. El caso quedó en nada en los juzgados, pero desgastó al PSOE local, que no pidió daños y perjuicios por la pena del telediario. En ese mes de febrero la Guardia Civil volvió a ser protagonista con la operación Rivotril, contra el tráfico ilegal de este ansiolítico, en la que aparecieron cuatro médicos de centros de salud de Cangas y Vigo y 12 farmacias entre los investigados. Fuerzas de la Guardia Civil asaltaron la casa okupa de la calle Atranco de Cangas, deteniendo a dos personas.

En abril, el líder de PP de Moaña, Javier Carro renunciaba a su cargo orgánico y al de concejal del Concello, lo que provocó un socavón en el partido, que solo se rellenó con los nombramientos de Alfonso Piñeiro como portavoz del grupo municipal y de Estela Santomé al frente de la gestora del partido. En el mes de mayo, el pueblo de Cangas habría de conocer el nuevo proyecto para Massó en el que trabaja la propietaria Residencial Marina Atlántica, después de años parado y con ganas de cerrar una vieja herida en la localidad para este frente marítimo en donde la antigua conservera sería entregada al Concello. Cangas también buscó la cesión de las naves de Ojea, propiedad de Costas, para rehabilitar y abrir un espacio para el uso de los vecinos junto al consistorio y frente al mar. En octubre moría Nardo Faro Lagoa, uno de los políticos más controvertidos de Cangas y una institución de la derecha en Cangas, además de panadero.

La comarca no ha vivido ajena al problema de los altos precios y escasez de la vivienda. Bueu logró en la recta final del año firmar un convenio con la Xunta para la construcción de 21 pisos protegidos, mientras que Cangas está arreglando las antiguas casas de maestros de Nazaret para ofrecer a familias vulnerables y Moaña pedirá un crédito para construir 10 de alquiler social en Sisalde.