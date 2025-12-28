Feroz, bienal... Pontevedra, una ciudad cultural

Pontevedra se ha consolidado en 2025 como una ciudad con un marcado componente cultural al ser el escenario de grandes citas del cine, el arte o la música. El ciclo comenzó en enero, con la gala de entrega de los premios Feroz que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. El Pazo da Cultura y el Recinto Feral acogieron el desfile de las grandes estrellas del séptimo arte en España, con la presencia especial de Pedro Almodóvar, que se hizo con el premio a mejor dirección por «La habitación de al lado».

La gala estuvo precedida por una amplia programación previa, que se ha repetido desde el verano como preparación para la segunda edición, el próximo 24 de enero.

Y en paralelo al cine, el arte contemporáneo volvió a brillar en Pontevedra con el regreso de su Bienal de Arte, la más antigua de España, después de quince años de ausencia. Del 21 de junio al 30 de septiembre recibió a más de 126.000 visitantes y espectadores en las 13 sedes, con obras de 105 artistas de 28 nacionalidades. Bajo el lema «Volver a ser humanos. Ante a dor dos demais», la Bienal invitó a la reflexión, la memoria o la denuncia «con un mensaje claro: la cultura y el arte deben ser compromiso político y moral frente a la injusticia».

Y 2025 también ha sido un año especial para La Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra, que celebra su centenario, conmemorando su primera actuación pública el 9 de abril de 1925 en la Iglesia de San Francisco, un evento que marcó el inicio de 100 años de música coral en la ciudad, fundada por figuras ilustres como Antón Losada Diéguez y Alfonso Rodríguez Castelao, con actos especiales como un concierto conmemorativo en el mismo lugar de su debut. La programación especial del año ha tenido su colofón con la entrega del premio Otero Pedrayo y la Medalla de Oro Marcial del Adalides de la Real Academia Galega de Belas Artes, entre otros.

Por su parte, la cantante estadounidense, de origen portorriqueño Jennifer Lopez actuó en Pontevedra el 8 de julio en el Parque de Tafisa, como parte de su gira «Up All Night Live», ofreciendo un show con éxitos, baile y un homenaje a España con flamenco y mantón de Manila, siendo el inicio de su gira europea y reuniendo a miles de fans.