Un mar de sombras en la pesca gallega

Darse una vuelta por el puerto pesquero de O Berbés sirve cada año para constatar en persona el efecto Bruselas. Las políticas que se firman en los despachos de la ciudad belga, a 1.400 kilómetros de la capital europea de la pesca, tienen repercusiones tangibles: la primera, el adelgazamiento continuo de la flota, que se traduce en menos descargas, menos empleo en el mar, menos actividad en las lonjas, menos generación de riqueza en el territorio... Con ello se gripa poco a poco uno de los principales motores económicos de la comunidad, germen de lo que hoy es Vigo y núcleo del ADN gallego.

Lo cierto es que este año arrancó con una sensación más optimista de lo habitual por lo que a priori parecía un cambio de rumbo serio en las más altas esferas del Gobierno de Ursula von der Leyen, que dijo adiós al extremismo ambientalista de Virginijus Sinkevicius para designar —como había prometido en su visita electoral a Galicia— a un comisario dedicado en exclusiva a Pesca y Océanos, el chipriota Costas Kadis. No ha logrado el nuevo responsable, pese a las confianzas que había depositadas en él, desviar los dos grandes golpes que ha encajado el sector este 2025.

El más reciente se produjo hace solo unas semanas, en diciembre, con la fijación de las posibilidades pesqueras vigentes a lo largo del próximo ejercicio. Un tijeretazo que afecta en especial a la caballa (-70%) y el lirio (-41% ), especies de las que viven los buques de menor porte, y que la conselleira do Mar, Marta Villaverde, no tardó en criticar, dejando claro que son resultados «nada satisfactorios».

A ello se suma la nueva propuesta del Ejecutivo europeo para el marco financiero plurianual 2028-2034, que contempla un hachazo del 67% para el presupuesto dedicado al impulso del sector, que caerá de los 6.108 millones a los 2.000 que podrán emplear los Estados miembros durante el siguiente septenio. España (con 1.120 millones en el actual periodo; 2021-2027), y dentro de ella Galicia (366 millones), son las principales beneficiadas de unas ayudas que sostienen la viabilidad de la flota, las lonjas, el marisqueo o las fábricas procesadoras desde el punto de vista económico, social y medioambiental; que como divulgó FARO han permitido realizar más de 9.000 proyectos en el litoral gallego, y que dentro de los Veintisiete han contribuido a generar más de 37.000 empleos hasta 2023 y mantener otros 215.000 puestos. Por si con ello no bastase, Bruselas anunció también su intención de disolver el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para integrarlo en una estructura común junto a las partidas específicas de otras actividades, que se pelearán por el acceso a estos apoyos.

El otro gran batacazo para la pesca gallega corrió a cargo del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que falló en contra de los recursos presentados por los armadores burelenses y el Gobierno central, con el apoyo de la Xunta, por el veto a la pesca de fondo —y en concreto al palangre— en las 87 áreas del Atlántico. Si bien nada podía hacer el comisario en este caso —el asunto judicial sobrepasa sus funciones—, en las manos de Costas Kadis sí estará este 2026 mejorar la Política Pesquera Común (PPC), para la que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha presentado una batería de medidas con el objetivo de simplificarla y adaptarla a la realidad del sector.

Todo ello en un momento en el que la flota europea se desangra: ha perdido un 25% de su capacidad desde 2014 (más de 410.000 GT, equivalentes a 17.100 embarcaciones), con España a la cabeza (con más de 50.000 toneladas de arqueo bruto y 1.200 barcos).