Un deseo: informar del fin del genocidio en Gaza

«Me encantaría dar la noticia del fin de genocidio en Gaza», manifestaba Pedro Piqueras el 21 de septiembre en Club FARO. El que fue el rostro y la voz de los informativos en TVE y Telecinco durante más de tres décadas compartió con el público sus vivencias a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. «Un periodista, como un alcalde, si puede no lo deja. Yo aún lo echo de menos», confesó Piqueras mirando al alcalde Abel Caballero, presente entre el público.

Por Club FARO pasaron este año más de 110 ponentes de diversos ámbitos del conocimiento. La programación arrancó el 8 de enero, con la ponencia «El mejor del mundo. Una novela sobre realidades paralelas» a cargo del escritor y periodista Juan Tallón, quien volvió a intervenir en noviembre, y finalizó el 17 de diciembre con el histórico periodista Manuel Cerdán y su coloquio «Guerra sucia. Mercenarios contra ETA: De Franco a los GAL».

De la literatura y el periodismo pasaron autores de la talla de Marilar Aleixandre, Javier Cercas, Suso de Toro, María Xosé Porteiro, Nieves Herrero, Juan Cruz, Rosario Raro, Javier Sierra, Perfecto Conde, Pedro Feijoo, Ray Loriga, Rodrigo Cortés, Reyes Monforte, Juan Vicente Boo, Marcos Giralt Torrente, Abril Camino y Fernando Castro Paredes, entre otros. De diferentes etapas de la historia nos vinieron a hablar Fernando Lillo («Gladiadores, valor ante la muerte»), José Calvo Poyato («Secretos y poder en la España de Felipe II»), Paco Álvarez («Roma: un paseo por el lado oscuro»), José Manuel Parra («Historias del Antiguo Egipto»), Emilio Grandío («La España espiada») o Giles Tremlett («Franco»). La filosofía y el pensamiento estuvieron representados por expertos como José Antonio Marina, Rafael Narbona y Daniel Tubau; el derecho y la judicatura, por Julio Picatoste y Miguel Pascau; y la psiquiatría y la psicología, por Anabel González, Javier Urra, Natalia Seijo, Patricia Ramírez, Lecina Fernández o María Jesús Álava. De las áreas de medicina y ciencias contamos con el médico Manuel Viso y el físico José Edelstein, entre otros. De política y derechos humanos nos hablaron Carlos Núñez y el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán.