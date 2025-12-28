Tres crímenes en Vigo, Redondela y Porriño

Tres homicidios registrados en Vigo y su entorno marcan la crónica criminal de este 2025. Un marinero mató supuestamente a otro tras años de enconadas rencillas en enero en Redondela, una trabajadora del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) fue víctima de otro crimen en Porriño en julio y, en noviembre, un vigués sin hogar fue apuñalado presuntamente por su pareja en la vieja estación de autobuses de la ciudad olívica. Estos casos están en instrucción judicial con sus supuestos autores en prisión provisional a la espera de juicio.

Roberto Carlos G.F., de 48 años, mató supuestamente a cuchilladas a José Augusto F.C., de 43, la madrugada del 31 de enero. También hirió de una puñalada a la pareja de la víctima. Ocurrió en pleno casco urbano redondelano. Había serias rencillas entre el fallecido y el presunto homicida, quien alegó legítima defensa.

El de Redondela fue el primer crimen del año en el área de Vigo. El segundo ocurrió el 29 de julio en Porriño, donde Enrique L., un septuagenario, acabó supuestamente con la vida de Teresa, de 48 años, trabajadora de ayuda a domicilio que cuidaba a la esposa del detenido. El hombre ingresó en una unidad psiquiátrica y en septiembre, tras el alta médica, fue encarcelado preventivamente.

Ya avanzado el año, el 6 de noviembre, Silvia G.V., de 36 años, apuñaló supuestamente en la vieja estación de autobuses de Vigo a Roberto, un hombre de 56 años que llevaba años viviendo en la calle. «Me están matando», escucharon otras personas sin hogar que pernoctan allí. La detenida compartía chabolo con la víctima y está diagnosticada de una enfermedad mental desde hace años.

Otros graves ataques ocurridos este año fueron el de la mujer de Mos a la que su hijo, que sufría una descompensación psicótica, causó presuntamente graves quemaduras en enero. O el caso de Camiño Eixón, en Vigo, donde un hombre con antecedentes por homicidios apuñaló en junio a su expareja, que resultó herida grave, y después lo intentó con un policía nacional que se salvó gracias a su chaleco.

Y, a nivel judicial, otros crímenes derivaron en condenas. Es el caso del asesinato machista de Beatriz en Baiona, el de la casa okupa de la calle Coruña o el de Coia. Frente a estas condenas, el crimen del pozo de Porriño o el de Manuela Barbosa en Arcade acabaron archivados y sin culpables.