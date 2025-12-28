Stellantis Vigo surfea el maremoto del motor

El mundo del motor vivió un año intenso que se dejó sentir en Vigo y toda Galicia. La industria está en crisis, acorralada por la lenta penetración en el mercado del vehículo eléctrico, las tensiones arancelarias globales y la fuerte llegada de las marcas chinas. Una realidad que ha provocado problemas para algunos proveedores del área, retrasos en proyectos, cambios en la demanda... Y que dejó una recta final del año con dos hechos clave: por un lado, la marcha atrás de la Comisión Europea en sus planes de electrificación y recorte de emisiones a 2035; por otro, el récord de producción pulverizado por Stellantis Vigo, que acumulaba ya 18 años intacto. Balaídos ha sabido surfear el maremoto del sector con más de 550.000 unidades producidas.

Tras un año que había sido especialmente duro para la industria del automóvil, el 2025 comenzó con una gran noticia para Balaídos: la adjudicación oficial de la plataforma STLA Small para las plantas de Vigo y Figueruelas (Zaragoza). La asignación garantiza el futuro con dos sistemas de producción para la planta, que también ha prorrogado la producción de las furgonetas K9, vitales para su supervivencia, hasta 2032.

Bajo la batuta de José Luis Alonso Mosquera, y con un nuevo CEO en lugar de Carlos Tavares tras el nombramiento del italiano Antonio Filosa anunciado a finales de mayo, Stellantis fue acumulando producción en Vigo al tiempo que asignaba componentes del P1X (el futuro Peugeot 2008) a empresas (o no) del área. Proveedores que han seguido evolucionando, con cambios relevantes de dueños (como la reciente compra de Aludec por parte de CIE Automotive), expansiones (como Valver en India y Marsan en Zaragoza) y proyectos (como el reenganche de Denso a la STLA Small o el proyecto de Benteler para Rivian). También hubo malas noticias, como la situación de crisis del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (que aplicó un ERE para 96 personas) o las casi 80 bajas en Akwel Vigo.

Todo transitó con la revisión del veto a los motores a combustión en 2035 como telón de fondo: tras meses de presiones, del sector y de algunos países (España quería mantener la hoja de ruta), Bruselas dio su brazo a torcer y presentó una serie de flexibilidades con la reducción del objetivo de emisiones para dentro de una década del 100% al 90%, permitiendo otras tecnologías más allá de la cero emisiones. El sector celebró el paso dado, si bien Stellantis reprochó que las nuevas medidas no atajan la «situación crítica» de las furgonetas.