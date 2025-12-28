Se flexibiliza plantar eucaliptos pese a su avance en Galicia

El 31 de diciembre de 2025 finaliza la moratoria aprobada por el entonces conselleiro de Medio Rural, José González, a las nuevas plantaciones de eucalipto. La Xunta ha decidido ampliarla hasta 2030 pero dando más flexibilidad al cultivo de esta especie en ciertas casuísticas. Sin embargo, a pesar de las restricciones, los eucaliptales siguen ganando terreno en Galicia. En solo dos años sumaron 25.000 hectáreas más y ya ocupan un tercio de la superficie arbolada de la comunidad: un total de 438.000 hectáreas.

Así, lo desvelaron los últimos datos actualizados del Inventario Forestal Continuo. El avance del eucalipto parece imparable. De ahí que en julio de 2021 se activara la prohibición de nuevas plantaciones.

Pero a fecha de 2025 se detectaron 25.000 hectáreas más de eucaliptales que hace dos años. No todo tienen que ser plantaciones ilegales. Pueden ser cultivos anteriores a la entrada en vigor de la moratoria o que no fueron capaces de detectar en las imágenes de satélite en su momento porque los pies eran muy pequeños.

En todo caso, el eucalipto sigue siendo la especie que más ha crecido desde 2022, según el inventario forestal continuo.

A pesar de conocer estos datos, la Xunta optó por flexibilizar la moratoria a las plantaciones de eucaliptos. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, lo justificó «con el único fin de aumentar la productividad del monte, evitar el abandono e incrementar las plantaciones de frondosas y coníferas».

Así, se permitirá reforestar con eucalipto las parcelas de pino radiata gravemente afectadas por la plaga de la banda marrón, siempre y cuando no supere el 50% de la superficie. La otra mitad deberá mantenerse con coníferas o plantar frondosas. El otro supuesto de flexibilización afecta a la posibilidad, ya vigente de cambiar de parcela una plantación de eucalipto para mejorar su productividad. En la actualidad esto puede hacerse entre parcelas del mismo propietario, pero a partir de ahora podrán ser terrenos de distinto propietario. Y la superficie de eucalipto plantada no podrá superar más del 75% de la original.