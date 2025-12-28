Pablo Graña, la gran noticia del piragüismo gallego

En la interminable factoría del piragüismo gallego, sinómino de éxitos y medallas al más alto nivel, un nombre ha brillado por encima de todos los demás. Pablo Graña, el explosivo canoísta vigués, ha sacado provecho de la entrada de su mejor especialidad (el C1 200) en las grandes competiciones para confirmarse como una de las grandes esperanzas de futuro de este deporte en España. Graña fue oro en el Europeo y a finales de agosto logró la plata en el Mundial que se le escapó por una distancia ridícula. El cangués está en el camino para conseguir extender esa gloria a los Juegos Olímpicos, aunque para ello deberá extender a los 500 metros su rendimiento.

Pero él no fue el único medallista en grandes competiciones. Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, habituales del K4, se hicieron con el bronce Mundial; Adrián Sieiro junto a Martín Jácome y Pablo Fontán, la plata en el C4 y el pontevedrés Jaime Duro, la plata en el C1 5000. Los últimos ya pertenecen a una generación nueva de palistas que llegan para ocupar el espacio de los que van cediendo su espacio. La peor noticia del año fue no ver a Teresa Portela en esas competiciones debido a sus diferencias con la Federación Española.