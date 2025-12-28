Resumen 2025
Pablo Graña, la gran noticia del piragüismo gallego
El cangués, bronce en el Mundial y oro en el Europeo, brilló entre todos los medallistas internacionales de la comunidad
En la interminable factoría del piragüismo gallego, sinómino de éxitos y medallas al más alto nivel, un nombre ha brillado por encima de todos los demás. Pablo Graña, el explosivo canoísta vigués, ha sacado provecho de la entrada de su mejor especialidad (el C1 200) en las grandes competiciones para confirmarse como una de las grandes esperanzas de futuro de este deporte en España. Graña fue oro en el Europeo y a finales de agosto logró la plata en el Mundial que se le escapó por una distancia ridícula. El cangués está en el camino para conseguir extender esa gloria a los Juegos Olímpicos, aunque para ello deberá extender a los 500 metros su rendimiento.
Pero él no fue el único medallista en grandes competiciones. Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, habituales del K4, se hicieron con el bronce Mundial; Adrián Sieiro junto a Martín Jácome y Pablo Fontán, la plata en el C4 y el pontevedrés Jaime Duro, la plata en el C1 5000. Los últimos ya pertenecen a una generación nueva de palistas que llegan para ocupar el espacio de los que van cediendo su espacio. La peor noticia del año fue no ver a Teresa Portela en esas competiciones debido a sus diferencias con la Federación Española.
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- Davila 26/12/2025
- Localizan a dos personas muertas en sendos pisos de Vigo
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero