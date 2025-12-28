Otro título para el fútbol femenino

El ciclo victorioso de la selección femenina de fútbol continúa. Tras el cambio de Montse Tomé por Sonia Bermúdez, el equipo se enfrentó a su primera prueba importante en la fase final de la Liga de Naciones, un torneo de menor categoría pero que sirve para medir el nivel de la selección en comparación con el resto de los equipos más poderosos de Europa. Y España demostró que sigue donde estaba al lograr el título tras vencer a Alemania en la final. En ese duelo por el título las españoles, en un mal día y con elevadas dosis de sufrimiento, lograron un empate a domicilio sin goles que dejó todo abierto para la vuelta. Y en el Metropolitano no hubo muchas dudas. España superó por 3-0 a las alemanas y confirmó que siguen siendo el mejor equipo de la actualidad. El camino hacia el próximo Mundial continúa de manera firme. Por el camino Aitana Bonmatí volvió a ser reconocida como la mejor jugadora del mundo.

La fiesta no pudo ser completa porque la selección masculina, en el mismo torneo, no fue capaz de coronarse. Los de Luis de la Fuente llegaron a la fase final y superaron a Francia en una semifinal delirante que finalizó con 5-4 a favor de los españoles. La final les enfrentó a Portugal y a la conclusión del tiempo reglamentario el resultado fue de empate a dos goles y se decidió el título en los lanzamientos desde el punto de penalti. Los portugueses no fallaron ni uno de sus tiros y España sí lo hizo en el que ejecutó Morata, que detuvo Diogo Costa, con lo que el título se fue a Portugal y los de Luis de la Fuente se quedaron con la miel en los labios.