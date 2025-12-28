Más suelo industrial en Lalín, A Estrada y Silleda

La cuarta fase del polígono Lalín 2000 comenzará a tomar forma en 2027. Después de tres lustros de espera, la Xunta anunciaba en noviembre la licitación de los trabajos por 11,2 millones. Con un plazo de ejecución de 18 meses la urbanización de los terrenos debería estar concluida para finales de 2027 y las primeras empresas no llegarían hasta el año siguiente. El proyecto elaborado por Xestur establece que el ámbito total de actuación abarca 313.499 metros cuadrados, de los que algo más de 140.000 corresponden al suelo edificable. En esta zona se distribuirán 34 parcelas industriales y otras ocho de uso terciario.

En A Estrada, el proyecto impulsado desde la Xunta añadirá 156.685 metros cuadrados a los 190.554 existentes en el polígono de Toedo, alcanzando una superficie final de 347.239. La actuación está dotada con 13 millones de euros y se encuentra en fase de tramitación de expropiaciones, con la previsión de comenzar las obras en el año 2027. Mientras, el gobierno estradense local está manteniendo reuniones con empresas interesadas en instalarse en esta anhelada ampliación, que prolongará el polígono hacia el lado contrario de la PO-841.

La extensión del polígono de Silleda llega de la mano de Zona Franca de Vigo. El organismo estatal avanzó su intención de iniciar los trámites de un nuevo parque empresarial que ocupará 334.244 metros cuadrados y que complementará a Área 33, que ocupa 289.495 y que en septiembre agotó su suelo tras la venta, por parte de Xestur, de las dos únicas parcelas que quedaban disponibles.