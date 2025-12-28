Más de 1.300 feminicidios desde 2003

España rebasó en 2025 la barrera de los 1.300 feminicidios desde que se inició un registro oficial en 2003. Los datos del Ministerio de Igualdad arrojan un balance de 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras que la plataforma Feminicidio.net situaba en 96 los crímenes perpetrados contra niñas y mujeres en el país, incluyendo en sus estadísticas a las mujeres en prostitución y racializadas, así como la violencia vicaria o feminicidios no íntimos o lesbofóbicos, entre otros.

En abril, una mujer de 76 años fue presuntamente asesinada por su pareja con un arma blanca en As Ermidas (O Bolo, Ourense). En junio, Maritza, de 49 años, fue asesinada por su marido en A Coruña, también con arma blanca. El mismo mes se investigó como posible asesinato machista el hallazgo en Campo Lameiro de dos cuerpos calcinados en un coche.

Según las cifras del Ministerio de Igualdad, de los 47 agresores en España, solo 10 tenían denuncias previas por maltrato contra la víctima. Treinta de ellos eran pareja de las víctimas y 17 eran sus exparejas o estaban en fase de ruptura.

Desde 2003 hasta 2025 han sido asesinadas en España 1.342 mujeres, registrándose este año el diciembre más negro en la última década: seis feminicidios en solo 10 días al inicio del mes.

El número de niñas y niños huérfanos por violencia machista se elevó a más de 30 en 2025 y a 504 desde 2013. Desde 2013, 65 niñas y niños han sido asesinados por sus padres o por las parejas de sus madres, tres de ellos en 2025.