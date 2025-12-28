Las guerras de Jácome

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, culmina otro año abonado a la polémica en distintos frentes, pero el principal destinatario de sus pullas han sido los placeros de Ourense, ubicados desde 2018 en la Alameda, a la espera del remate de la rehabilitación de su edificio oficial, y a los que presentado decreto de desalojo, tras romper el acuerdo a cuatro bandas, por el que Xunta, Diputación, Asociación de Comerciantes y el propio Concello iban a cofinanciar la obra interior para agilizar el traslado.

La cuenta atrás para que los placeros, y las 200 familias que dependen de ese plaza pública queden en calle, remata en enero de 2026 y su desahucio a manos de un alcalde le granjeó apoyos de toda España en su defensa. El regidor insiste en que pagan una cantidad pírrica, son privilegiados frente al resto de los comerciantes, y quiere que paguen íntegramente ellos los más de dos millones de la obra interior. No acepta que cofinancien otras instituciones.

Los fotoperiodistas fueron otro objetivo del alcalde polemista, tras tachar de «paparazzi» a un fotógrafo de prensa que enfocó demasiado tiempo, dijo, con su teleobjetivo. Amenazó con reducir a 5 minutos la presencia de cámaras en los plenos. Tras la polvareda mediática no ejecutó la amenaza. Su penúltima alegría verbal fue tras el sorteo de la Copa del Rey, al calificar de «pedrea» al Athletic Club de Bilbao, el equipo con el que le tocó jugar al C.F. Ourense, y Jácome volvió a incendiar las redes.