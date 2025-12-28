La rutina del podio de Ana Peleteiro

Su palmarés corre desbocado desde hace mucho tiempo. Ana Peleteiro es uno de esos seguros que tiene el deporte gallego desde hace mucho tiempo. La de Ribeira, en el primer año de competición tras abandonar Guadalajara e instalarse de nuevo en su tierra, ha demostrado su adaptación a los cambios y su madurez como atleta. En una especialidad en la que las saltadoras aparecen y desaparecen por culpa de lesiones o estados de forma, ella siempre está. En 2025 sumó dos nuevas medallas internacionales, ambas en las principales competiciones que se disputaron en pista cubierta. Primero consiguió el oro en el Europeo disputado en la localidad holandesa de Apeldoorn con un salto de 14,37 metros que la puso lejos de sus rivales. Poco después la saltadora gallega se fue al Mundial de China donde se subió al podio consiguiendo una medalla de bronce muy valiosa visto el nivel de la competición.

El año no pudo ser más redondo porque Peleteiro se cayó del Mundial al aire libre (la gran cita atlética de la temporada) debido a que estaba esperando su segundo hijo. Por desgracia, unas semanas después la atleta anunció que había sufrido un aborto y el año de Peleteiro que había comenzado de forma tan brillante se estropeó. Pero ya avisa de que pronto estará de vuelta y ya se sabe que ella siempre cumple.