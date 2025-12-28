Grupo Profand, paso al líder

Grupo Profand certificó, con los resultados consolidados del año fiscal de 2024, que es la compañía número uno de la industria española de elaborados de la pesca con una facturación de 1.009 millones de euros; es la primera vez que Nueva Pescanova —heredera del negocio de Pescanova SA— pierde la primera posición en un ranking que ha tenido que reacomodarse tras los múltiples procesos de reestructuración que han sacudido al sector en los últimos años.

Profand es el resultado de la fusión, en 2010, de Promar y Fandiño. Una compañía familiar, integrada en el holding Lucasiñas, que en 2021 abrió su accionariado para dar entrada a Corporación Financiera Alba a cambio de una inyección de 100 millones de euros por el 23,71% del capital. En el mes de febrero la compañía que dirige Enrique García Chillón ejecutó su cláusula de recompra y volvió a ser 100% gallega, valorada además por encima de los 535 millones de euros. Se ha asentado en el mercado norteamericano —le aporta casi un tercio de su negocio— y ha incurrido con éxito en la cría y engorde de langostino vannamei: ha contratado, con su socia argentina Newsan (joint venture Pesantar), un buque para merluza negra en el astillero Nodosa que conllevará una inversión de 40 millones de euros.

Hubo dos mercados protagonistas en este ejercicio para los principales actores de este ecosistema empresarial: Argentina y Malvinas. En el primero, por un prolongadísimo paro en la flota que puso en riesgo un negocio de 450 millones de euros y que ha reducido de forma abrupta la disponibilidad de gambón salvaje para esta campaña, si bien también afectó a flotas como la merlucera y las factorías de elaborados. En el caso de Malvinas, por la pertinaz inestabilidad de la pesquería de calamar loligo: las dos zafras —se produjo el estreno, en la primera, de los buques Prion, Argos Berbés y Hadassa Bay, participados por Pescapuerta, Pereira y Copemar, respectivamente— se cerraron antes de tiempo por los malos datos de la biomasa.

Con todo, el ejercicio 2025 estuvo protagonizado por los últimos coletazos de un duro ajuste que supuso la desaparición de actores de primer nivel como Grupo Fandicosta —con la matriz y las filiales Peixemar y Casa Botas—, Videmar, Atunlo, Marpesca Europa, Pescados Rubén, Proa Internacional o Berete, así como la reordenación interna de Pevasa, Actemsa, Central Lomera Portuguesa, Frime o Comercial Pernas (Coper). En suma, la reestructuración se materializó sobre una deuda conjunta de 750 millones de euros. Comercial Pernas logró recomponerse del cataclismo de Atunlo con la recompra de parte de sus activos y la homologación de tres planes de ajuste: el de la propia Coper, Atunlo O Grove y Frigoríficos de Cambados (Fricam, antigua Atunlo Cambados). Iberconsa, que ha vuelto a reforzar su capacidad extractiva en la costa africana, está pendiente de la desinversión del private equity Platinum.

En la rama de las armadoras asumió protagonismo Valiela, de la familia Molares, con la reentré de un arrastrero, el Madrus, rehabilitado desde las tripas y la compra del atunero Guria. Este último buque, adquirido en la fase de liquidación de la empresa vasca Nicra 7, fue revendido en las últimas semanas al grupo ecuatoriano Nirsa.