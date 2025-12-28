La grave pelea de Barcelos incendió el debate sobre la seguridad en Pontevedra

El 3 de junio de 2025 se produjo una violenta pelea con armas blancas en la Plaza de Barcelos, con varios implicados y heridos por cuchilladas. Inicialmente cuatro personas fueron detenidas, pero la Policía Nacional buscó y detuvo a un quinto implicado. Después se arrestó a un sexto joven, considerado el autor principal, cuando intentaba cruzar la frontera hacia Francia. Varios de ellos fueron encarcelados. Tres personas resultaron heridas por arma blanca, dos de ellas de gravedad y trasladadas a varios hospitales. Este suceso incendió el debate sobre la seguridad ciudadana en Pontevedra.

Fue uno de los sucesos más graves ocurridos en la ciudad en 2025, pero la crónica negra se engrosó con la detención, en mayo, del supuesto autor del estrangulamiento de dos masajistas chinas 16 años atrás, en abril de 2009. Las autoridades panameñas, con apoyo de Interpol, arrestaron a un hombre de origen asiático reclamado por la Justicia española por aquel asesinato. Supuestamente había huido de España tras los crímenes y figuraba en las listas de búsqueda internacionales. Tras su arresto en Panamá, las autoridades españolas han iniciado los trámites de extradición.

En julio se produjo el incendio de un edificio en pleno centro urbano, en la calle Ristra, que obligó a realojar a una veintena de personas. Por su parte una vecina de 79 años de Santa María de Sacos, en Cerdedo-Cotobade fue víctima el 2 de enero de una brutal paliza a manos de su propio hijo, y falleció días después. El supuesto agresor, un hijo de 49 años y que residía en Barro, de nombre Antonio, fue detenido en las inmediaciones de la casa de la madre.

También en 2025 se conoció la sentencia que condenaba a unos 150 años de cárcel a 16 implicados en el macrolaboratorio de coca de Cotobade, desmantelado en marzo de 2023 y que se consideró el mayor punto de procesamiento de droga de Europa, con 200 kilos al día.

El mes de agosto fue especialmente trágico en el ocio acuático, ya que dos jóvenes fallecieron tras arrojarse uno de ellos al río Lérez desde el puente de Monte Porreiro, en Pontevedra y el otro al mar en el puerto de Aguete, en Marín.

En este último municipio una explosión provocaba en septiembre la muerte a un hombre en su casa y era detenido en junio un monitor en prácticas por varios casos de abusos sexuales.