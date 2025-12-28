Galicia brilla en Venecia

La Bienal de Venecia está considerada por muchos como el evento artístico más destacado del mundo. En este 2025, el Pabellón de España impactó y, en parte, tuvieron la ‘culpa’ dos arquitectos gallegos, encargados de perfilar el mismo y su programación como comisarios: el coruñés Roi Salgueiro y el pontevedrés Manuel Bouzas.

Para este último 2025 fue doblemente especial. Además de comisariar el Pabellón de España recibió el Premio Princesa de Girona 2025 como reconocimiento a su excelencia académica, su proyección internacional, su compromiso con la educación y un trabajo que reflexiona sobre el poder transformador de la arquitectura, la ecología y la sostenibilidad.

Volviendo al Pabellón de Venecia Bouzas y Salgueiro hicieron que España estuviese representada en su diversidad y ahí Galicia dijo mucho a través de arquitectos, diseñadores, fotógrafas, empresas e incluso productoras gallegas.

Las balanzas de madera de la exposición procedían de material tratado por Finsa pero nacido –entre otros– del blosque de una comunidad de montes en man común gestionados por mujeres de A Lama.

La Biennale de Venezia también acogió exposiciones con alma gallega como la de los estudios de arquitectura Abalo Alonso y Estar, el fotógrafo Luís Díaz, o una muestra de 16 proyectos arquitectónicos en Galicia como la rehabilitación de las casas marineras de O Berbés en Vigo (en concreto la del edificio de la UVigo ejecutada).

También hubo un espacio para la muestra fotográfica de la gallega Ana Amado sobre los residuos de las obras y qué hacer con ellos, el reto en la arquitectura actual.