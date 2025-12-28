Resumen 2025
Galicia brilla en Venecia
Dos arquitectos gallegos se encargaron del Pabellón de España en la Bienal de Venecia
Uno de ellos, el pontevedrés Manuel Bouzas, además recibió el Princesa de Girona
La Bienal de Venecia está considerada por muchos como el evento artístico más destacado del mundo. En este 2025, el Pabellón de España impactó y, en parte, tuvieron la ‘culpa’ dos arquitectos gallegos, encargados de perfilar el mismo y su programación como comisarios: el coruñés Roi Salgueiro y el pontevedrés Manuel Bouzas.
Para este último 2025 fue doblemente especial. Además de comisariar el Pabellón de España recibió el Premio Princesa de Girona 2025 como reconocimiento a su excelencia académica, su proyección internacional, su compromiso con la educación y un trabajo que reflexiona sobre el poder transformador de la arquitectura, la ecología y la sostenibilidad.
Volviendo al Pabellón de Venecia Bouzas y Salgueiro hicieron que España estuviese representada en su diversidad y ahí Galicia dijo mucho a través de arquitectos, diseñadores, fotógrafas, empresas e incluso productoras gallegas.
Las balanzas de madera de la exposición procedían de material tratado por Finsa pero nacido –entre otros– del blosque de una comunidad de montes en man común gestionados por mujeres de A Lama.
La Biennale de Venezia también acogió exposiciones con alma gallega como la de los estudios de arquitectura Abalo Alonso y Estar, el fotógrafo Luís Díaz, o una muestra de 16 proyectos arquitectónicos en Galicia como la rehabilitación de las casas marineras de O Berbés en Vigo (en concreto la del edificio de la UVigo ejecutada).
También hubo un espacio para la muestra fotográfica de la gallega Ana Amado sobre los residuos de las obras y qué hacer con ellos, el reto en la arquitectura actual.
Murales gallegos lideran los mejores del mundo
El arte mural realizado en Galicia o ejecutado por gallegos volvió a estar entre los mejores del mundo en este año. La organización Street Art Cities, tras votaciones populares, situó la pintura del Charanguista Andino realizado por el chileno Cristóbal Persona en Fene como el mejor del mundo del año anterior. Meses después «O Afiador» de Mon Devane logró ser el mejor mural de arte urbano de julio mientras que Eva Casais firmaba para la protectora Os Biosbardos en Ponteareas el mejor de agosto. El objetivo de este última obra artística era luchar por los derechos de los animales.
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- Davila 26/12/2025
- Localizan a dos personas muertas en sendos pisos de Vigo
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero