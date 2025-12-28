Fumata blanca y Papa de EE UU

La Iglesia católica despedía este año al papa Francisco tras doce años de pontificado y daba la bienvenida al estadounidense León XIV, muy cercano al pontífice argentino, que en mayo se convertía en el 267.º sucesor de Pedro, según la tradición católica. Francisco falleció el 21 de abril a causa de un ictus cerebral que le provocó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible, en su apartamento de la Casa Santa Marta.

Tenía 88 años (Buenos Aires, 1936) y su salud había comenzado a deteriorarse de forma progresiva desde 2021. Con su muerte se cerraba un periodo extraordinario en la historia de la Iglesia católica: el de un sacerdote argentino, de zapatos negros gastados y sencilla cruz de plata, que rompió con siglos de tradición al convertirse en el primer papa no europeo.

El pontificado del primer papa latinoamericano y jesuita comenzó el 13 de marzo de 2013 y pronto dejó entrever el rumbo hacia una Iglesia más moderna y «pobre y de los pobres». Desde el inicio, Francisco manifestó su voluntad de impulsar un pontificado disruptivo en comparación con el de sus predecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, e introdujo un lenguaje directo y sencillo, con el que buscó proyectar la imagen de un papa cercano y pastoral. También hizo de la lucha contra la pederastia, a la que calificó de «monstruosidad», uno de los objetivos de su papado.

Sucedía al papa argentino Robert Francis Prevost, cardenal agustino estadounidense de 69 años, hispanohablante perfecto, descendiente de emigrantes europeos –con raíces en Galicia y otros lugares de España– y con una larga trayectoria en América Latina. Con el nombre de León XIV, se convertía el 8 de mayo en el nuevo papa. La Iglesia católica rompió así uno de sus tabúes más arraigados: el de no designar como pontífice a una persona nacida en la primera potencia mundial.

En apenas un día y medio de cónclave, los cardenales se inclinaron por una de las figuras que figuraban entre los posibles sucesores de Francisco, un candidato además muy cercano al difunto pontífice, que dejó un legado de cambio y apertura.