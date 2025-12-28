Resumen 2025
Forcarei y Agolada cambian de alcaldes
Belén Cachafeiro arrebata el poder a Verónica Pichel tras una moción de censura
Óscar Val releva a Luis Calvo, inhabilitado por la justicia
R.D.T.
El Concello de Forcarei vivió el pasado verano una moción de censura con la que Belén Cachafeiro arrebató la alcadía a Verónica Pichel. El PP se valió del voto del concejal no adscrito, Rafael Fiestras, quien se presentó a las municipales como número dos del PSOE. Esto llevó a la creación de un nuevo gobierno, en el que se integró el propio Fiestras.
En abril, la Audiencia Provincial de Pontevedra condenó al alcalde de Agolada, Luis Calvo, a 3 años y 6 meses de prisión, con accesoria de inhabilitación, por un delito de falsedad documental al precintar la ampliación de la EDAR de Lácteos Farelo. Calvo recurrió el fallo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que eliminó la pena de cárcel pero lo inhabilita para ejercer cualquier cargo político durante nueve años. Calvo cesó como edil y alcalde el 24 de noviembre, y este 16 diciembre la corporación escogió en pleno a su sucesor y número dos, Óscar Val.
