Entre 10 y 24 años de prisón por el asesinato de Samuel Luiz

El TSXG absolvió a Alejandro Míguez como cómplice del crimen en mayo y el Supremo dejó el caso visto para sentencia en diciembre

Veredicto del crimen de Samuel Luiz: tres acusados de asesinato con alevosía, un cómplice y una exculpada

Catherine Silva (i), Alejandro Freire Yumba (2i), Diego Montaña (c), Kaio Amaral (2d) y Alejandro Míguez (d), acompañados por sus abogados / Cabalar (EFE)

R. S.

La magistrada encargada de juzgar el crimen de Samuel Luiz emitió su veredicto a principios de año condenando a 24 años de prisión y cinco de libertad vigilada a Diego Montaña, el joven que inició la disputa con Samuel. A Alejandro Freire, le impuso una pena de 20 años y cinco años de libertad vigilada, y a Kaio Amaral, 17 años de prisión y a cinco años de libertad vigilada; además de a tres años y medio por el robo del móvil de la víctima. Si bien la jueza dictó 10 años para Alejandro Míguez por cómplice, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia finalmente lo absolvió.

A principios de diciembre de 2025, el Tribunal Supremo dejó visto el caso para sentencia.

