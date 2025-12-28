En Arousa se ilumina el futuro

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció en septiembre una inversión de 40 millones de euros para ampliar la Autovía do Salnés, desdoblar la vía rápida de Sanxenxo que accede al istmo de A Lanzada y crear sendas peatonales y carril bici a lo largo del tómbolo.

Se ejecutará por fases, durante los próximos años, y redundará en beneficio de O Grove y toda la comarca, ya que transformará un espacio que es su principal tarjeta de presentación y minimizará los insufribles atascos de cada verano.

Este es solo un ejemplo del esperanzador futuro que tiene ante sí la comarca de O Salnés, que aspira igualmente a ampliar el polígono de O Pousadoiro, a modernizar e igualmente ampliar la EDAR de Vilagarcía, a completar el nuevo centro de salud de esta ciudad y a iniciar el de Meis.

Al igual que debe seguir haciendo historia como pieza clave de la Denominación de Origen Rías Baixas, que alcanzó en 2025 una producción nunca antes vista: 47,5 millones de kilos de uva.

Un futuro que en los municipios del Ullán pasa por seguir avanzando en el parque acuático de Porto Piñeiro (Valga) o lograr la reforma de la «carretera mortal» EP-8001 Catoira-Caldas. Y que en Pontecesures debe servir para seguir engrandeciendo esta pequeña localidad ribereña ahora que alcanzó su primer siglo de historia como municipio propio.

A la espera de que llegue el momento de ir haciendo realidad esos avances, al despedir 2025 bueno es recordar acontecimientos vividos en este ejercicio. Entre ellos, el haber asistido a la ampliación del «modelo de ciudad» propuesto por el gobierno de Vilagarcía, siendo la humanizada calle de Clara Campoamor su nuevo buque insignia. A lo largo de los próximos meses, se actuará en un tramo de San Roque y se humanizará Vicente Risco, en el entorno de la iglesia parroquial de Santa Eulalia.

Una ciudad que afrontó igualmente la renovación de la toponimia de su callejero, la apertura de la capilla de Cortegada e importantes cambios en el Puerto, como la incorporación de una línea ro-ro semanal, el inicio de los trabajos de construcción de la tercera y última fase del tren de mercancías a Ferrazo, la futura estación náutica o la creación del centro de clasificación y venta de moluscos bivalvos de la OPP-89 Parquistas de Carril.

Sin salir de Vilagarcía, el que está a punto de finalizar ha sido un año importante para el turismo jacobeo, con la apertura del albergue de peregrinos de Carril. Y para los aficionados al deporte se está haciendo una obra relevante, como es la ampliación de la piscina municipal.

Al hacer balance del año hay que detenerse en Cambados para aludir necesariamente a la venta del antiguo asilo a una empresa privada, que se encargará de su conversión en un gran hotel de lujo. También ha sido relevante la obra de modernización de la lonja, una actuación muy demandada por el sector, y la reactivación del proyecto de cuartel de la Guardia Civil, tras dos años de obras paradas.