El «Sedegate», un lío mundial

Cuando parecía que el sueño de vivir el Mundial 2030 en Vigo se desvanecía, una sospecha se confirmaba: la RFEF manipuló las notas para elegir las sedes, dejando fuera a Balaídos sin justificación. El «Sedegate» estalló en plena semana de la Reconquista para devolver la esperanza de volver a acoger el mayor evento futbolístico a nivel global, sirviendo además para adaptar el recinto a las necesidades del club y la ciudad.

El escándalo, ejecutado por la «dimitida» María Tato a espaldas de dos de los tres miembros del comité técnico, aún no se ha aclarado. Pese a la renuncia de Málaga en julio y la ausencia de avances en Gran Canaria o A Coruña, la federación presidida por Rafael Louzán todavía no ha ratificado al estadio vigués entre los once seleccionados en nuestro país. Tampoco publicado las puntuaciones desglosadas a pesar de que los informes jurídicos lo exigen.

Mientras tanto, Concello y Diputación han continuado su hoja de ruta de la mano del Celta. En febrero la afición despidió la vieja grada de Gol, que renacerá dentro de doce meses con 7.000 espectadores y cerrará la metamorfosis iniciada en 2014... de momento. El gobierno local ha anunciado otra bancada supletoria sobre Tribuna que permitirá alcanzar los 43.000 asientos de aforo exigidos por la FIFA para poder ser mundialista de nuevo en men os de un lustro.