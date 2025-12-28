El reparto de la joya universitaria

Uno de los grandes culebrones del año, cargado de luchas de poder, supuestas traiciones y giros dramáticas inesperados, fue el del grado de Medicina.

Se cumplía una década del acuerdo por el que las universidades de Vigo y A Coruña (UVigo y UDC) renunciaban a su facultad propia a cambio de que Santiago (USC) repartiera la docencia. Pero un texto muy inconcreto dio gran comodidad a los compostelanos para ceder solo las prácticas de sexto. Y porque no podían asumir tantos alumnos en el Clínico.

Siguieron subiendo el número de matriculados y, unido a la falta de relevo generacional en el profesorado, el problema se agravó. Sanidade pidió un informe a Vigo y A Coruña para solucionarlo con la prometida descentralización. Se conoció en febrero y la Facultad de Medicina puso el grito en el cielo. Tumbó sin miramientos todo el trabajo hecho.

Finalmente y a pesar de los esfuerzos de la USC por reducir las prácticas del plan de estudios para no depender de otras ciudades, tuvo que aceptar el reparto de las prácticas de quinto, porque el número de alumnos le era inasumible. Pero se cerró en banda con la teoría. USC y Xunta sacaron pecho del supuesto avance en descentralización. En Vigo y, sobre todo, en A Coruña, ya escocía.

La gota que colmó el vaso para la UDC fue que la USC convocara dos plazas para médicos de su ciudad cuando no daba carga docente a las que ellos habían creado. Se sumó el aviso de que una universidad privada de Madrid tanteaba impartir Medicina en Galicia mediante un centro adscrito. Así que A Coruña dinamitó el consenso del mapa de titulaciones gallego y desempolvó a finales de mayo su aspiración por una facultad propia.

Vigo recuperó la suya, que defendió por primera vez en 1991. Comenzaron entonces siete meses de negociaciones y presiones para lograr un acuerdo en la línea en la que deseaba la Xunta: una sola facultad con el segundo ciclo descentralizado para aprovechar los recursos docentes tanto de Vigo como de A Coruña.

Los rectores asumieron directamente la negociación ante las posturas distantes de las partes y el inminente inicio del periodo electoral en Vigo y Santiago, que impediría el acuerdo. La recta final evidenció, una vez más, la negativa de la facultad a ceder docencia. Sin embargo, ante la amenaza de la Xunta de quitarle dinero y alumnos para crear las otras dos facultades públicas gallegas, ha aceptado a regañadientes.

In extremis, todas las partes implicadas han ratificado el acuerdo por el que el segundo ciclo de Medicina se impartirá de forma íntegra también en los hospitales de A Coruña y Vigo en el curso 2028/2029. Los recelos y la sensación de que puede saltar por los aires en cualquier momentos, sin embargo, están muy presentes.