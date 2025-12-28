Un nuevo faro para iluminar el urbanismo

El instrumento para fijar el rumbo del urbanismo de la urbe hasta mediados de siglo, aproximadamente, se renovó a finales de agosto con la entrada en vigor de la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Reemplazó al de 1993, que tuvo que salir del cajón en 2015 tras años acumulando polvo debido a la anulación del documento de 2008 por parte del Tribunal Supremo, un varapalo judicial que causó un shock del que la ciudad comienza aún ahora a recuperarse. Estuvo apoyada en este periodo por el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) y mecanismos extraordinarios, como la denominada «Ley Vigo».

El nuevo Plan Xeral contempla suelo para la construcción de más de 51.400 viviendas, de las cuales más de 14.500 tendrán algún tipo de protección, y recoge 876 millones de inversión a repartir entre Concello de Vigo (34%), promotores privados (34%), Xunta de Galicia (20%), Gobierno central (9,7%) y Diputación (3,1%). Incluye suelo para actividades productivas y terciarias y más zonas verdes y equipamientos. Posibilitará, además, la transformación de la Praza de España, la integración de la AP-9, la recuperación de las instalaciones industriales, la ampliación del polígono de Balaídos o la reordenación del entorno de la antigua estación de autobuses.

En todo caso, el gran objetivo del nuevo PXOM es paliar la crisis de la vivienda a través del incremento de la oferta o la limitación de las viviendas de uso turístico (VUT). Una reflexión para entender el panorama actual: ni siquiera los afortunados con el premio Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad se podrán comprar el piso más demandado de Vigo, que es el de tres dormitorios con garaje asociado. Su precio medio ya roza los 400.000 euros.

A la espera de que se desarrollen las actuaciones previstas en el Plan Xeral para hacer engordar una oferta mermada tras muchos años con un escrito desactualizado, el precio medio de pisos y casas en venta ha llegado al máximo de los últimos 15 años y medio, según recoge Idealista. El metro cuadrado se situó de media en noviembre en 2.353 euros, la cifra más elevada desde marzo de 2010. Y el incremento mensual del precio medio de la vivienda en venta de septiembre a octubre fue el más elevado desde diciembre de 2009.

Más datos: según la última actualización de Idealista, el precio medio de las viviendas en alquiler batió un nuevo récord en noviembre: el metro cuadrado, a 11 euros. El incremento en el último año es del 8%, más alto que en Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga o Palma de Mallorca. La variación trimestral en la urbe olívica roza el 4%. La escasa oferta, el aumento del coste de materiales y de mano de obra, la especulación de inversores o el aumento de la demanda explican esta situación.

Otra de las grandes esperanzas para que el acceso a un hogar no sea tan complicado es el desarrollo de San Paio de Navia —la Xunta de Galicia a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo—, con unas 1.600 viviendas de protección autonómica. Además, el Concello ha puesto en marcha un observatorio con la UVigo y tiene lanzados varios proyectos para alquiler asequible. En Barreiro, una edificación dotacional y 40 pisos de protección pública de tres habitaciones en la parcela sobre la que se levantaba el cuartel militar. En Esturáns, nueve plantas con 27 viviendas. A su vez, comprará pisos para arrendar. Más actuaciones: el Gobierno de España concede 2,7 millones al Ayuntamiento de fondos europeos para financiar la construcción de 58 viviendas de alquiler a precios asequibles en Navia.