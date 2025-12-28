El Celta regresa a Europa

A final de mayo el Celta vivió una de esas tardes que se quedan para siempre en el recuerdo de su gente. En la última jornada de Liga, en medio del calor madrileño, el Coliseum fue escenario de ese momento mágico en el que Williot colocó un balón al segundo palo para que Iago Aspas completase el cuento perfecto. Ese gol suponía la victoria y clasificaba al Celta para Europa ocho años después. El broche perfecto para una temporada mágica en la que la idea que había amasado durante los últimos meses de 2024 acabó por dar sus frutos en unos meses espléndidos en los que el grupo dirigido por Claudio fue agigantándose con el paso de las semanas para meterse en la pelea por Europa. Perdonó en casa contra el Rayo en la penúltima jornada y eso le empujó a la decisiva victoria al campo del Getafe. Allí acompañaron al Celta casi diez mil almas, llenas de esperanza y rebosantes de ilusión, para convertir el estadio madrileño en un pequeño Balaídos que enloqueció de felicidad en una de esas noches imposibles de olvidar. El hecho de que Iago Aspas, el hombre que lloró en Old Trafford en 2017 y prometió devolver al equipo a Europa, anotase el gol decisivo, fue el final perfecto al día.

La temporada fue grandiosa por el resultado final, pero también por lo que sucedió alrededor y dentro del equipo. Claudio siguió dándole forma a su idea, con los canteranos cada vez más afianzados en el primer equipo e insistiendo en dar oportunidades a los de casa cuando surgían los problemas. Fueron los meses de la confirmación de Fer López (enorme protagonismo en la segunda vuelta), de la aparición de Yoel Lago, del crecimiento de Carreira, de Pablo Durán y de todos aquellos que ya habían estado en los primeros meses de Claudio en el equipo. Todo ello aderezado con la conexión con la grada que nunca le ha fallado al equipo y que convirtió Balaídos en un hueso para cualquiera de los equipos que han visitado el estadio vigués.

La temporada acabó en la gloria mientras las siguiente comenzó con ciertos problemas porque al grupo de Claudio le costó cogerle el aire al nuevo ejercicio. Menos puntos de los merecidos al comienzo, una sequía de victorias en casa y buenos resultados a domicilio que le han permitido ir sosteniéndose en la tabla hasta que las victorias recientes ante el Real Madrid y el Athletic le han relanzado hasta meterse en la pelea de la zona alta de la clasificación. Sucede todo con un plan que se mantiene bastante fiel a lo que Claudio ha predicado y lo que el club sostiene. La cantera es cada vez más protagonista (en esta temporada se han instalado en el equipo los que acabaron el anterior ejercicio y se ha sumado Miguel Román o Jones) y el club se preocupó en verano por hacerse con los jugadores que tenía cedidos (Moriba y Borja Iglesias) y contrató como fichajes estrellas del último mercado a Bryan Zaragoza y Jutglá, que aún están intentando arrancar en esta temporada.

El Celta despide el año en una situación cómoda en la Liga, eliminado en la Copa y con firmes opciones de seguir adelante en la Europa League en la que aún se jugará su futuro en las dos próximas jornadas aunque por el camino ya ha dejado noches entretenidas en Balaídos que rememoraron las de otros tiempos. 2025 ha sido un año cariñoso, festivo, con un Celta que en Getafe volvió a reencontrarse con el cielo.