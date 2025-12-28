El AVE rebaja las 4 horas a Madrid

Vigo entró definitivamente en el siglo XXI en lo que a tren de alta velocidad con casi 25 años de espera. Los nuevos horarios implantados por Renfe en junio rebajaron el tiempo de viaje en AVE a Madrid por debajo de las cuatro horas en dos frecuencias diarias por sentido. La cifra, si bien todavía elevada respecto al avión, es la mitad que el que se empleaba a principios del milenio en la misma ruta. De hecho el 31 de octubre se llegó a completar el trayecto en 3 horas y 37 minutos para recortar la demora acumulada en origen, estableciendo un nuevo récord. El despliegue definitivo de los Avril y la mejora en su fiabilidad permitieron aumentar la oferta a 27.400 plazas semanales entre AVE y el low cost de Avlo.

En el primer mes el número de viajeros en Vigo aumentó un 61% y solamente el corte de la línea durante diez días en agosto por los incendios que asolaron en Ourense impidió registrar un uso aún mayor. Todo ello a pesar de seguir padeciendo el rodeo por Santiago. Y es que las viejas demandas de la variante de Cerdedo para conectar las Rías Baixas con la meseta o la Salida Sur hacia Portugal recibieron nuevas demora administrativas. La primera, «blindando» sus estudios hasta mediados de 2027. La segunda, con una prórroga de al menos año y medio para adaptarse al Corredor Atlántico, que ya empieza a dejar su huella en el área viguesa.

El Tren Celta se vio degradado y olvidado una vez más, llegando a realizarse un transbordo en Viana do Castelo durante cuatro meses por la antigüedad del material empleado. En la movilidad interna gallega el Eje Atlántico exprimió el fin de los abonos gratuitos implantados en la pandemia, erigiéndose por primera vez como líder nacional (5,7 millones de viajeros) al cumplir una década en funcionamiento. Eso sí, sin nuevas frecuencias y con el Cercanías todavía en planificación.

En lo que respuesta al aeropuerto de Peinador se cierra un año intenso y al mismo tiempo en el que no pasó nada. Ryanair dijo adiós a las rutas de Barcelona (90% de ocupación) y Londres, la única internacional. El AVE comenzó a menguar la de Madrid y Air Nostrum suprimió o redujo casi todas las estivales. Y aún así, el tirón de Air Europa, Binter y la ciudad permitió revalidar el millón de pasajeros anuales.