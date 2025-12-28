Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El año que murió Redford

Mario Vargas Llosa, Jane Goodall, Sebastião Salgado, Robe Iniesta, Frank Gehry y Giorgio Armani también fallecieron en 2024

Robert Redford, Jane Goodall, Mario Vargas Llosa y Giorgio Armani

Robert Redford, Jane Goodall, Mario Vargas Llosa y Giorgio Armani / EFE / AP / EP

Ágatha de Santos

Este año que se despide nos abandonaron grandes figuras del cine, la música, la literatura y la cultura. Entre ellas, el actor y director estadounidense Robert Redford (88 años), una figura central de Hollywood y fundador del Festival de Sundance. También nos dejaron los actores Gene Hackman (96), ganador de un Óscar; Peter Greene (60), conocido por sus papeles de villano; y el director David Lynch (78), creador de la mítica Twin Peaks. En España, la escena artística se despidió de Héctor Alterio (96), Verónica Echegui (42), Eusebio Poncela (79) y del director y actor de teatro Juan Margallo (84).

La música también perdió a grandes talentos: Ozzy Osbourne (76), líder de Black Sabbath; Brian Wilson (82), cofundador y líder de The Beach Boys; el roquero extremeño Robe Iniesta (83), líder de Extremoduro, y Jorge Martínez (70), de Ilegales.

En el ámbito literario, el Nobel Mario Vargas Llosa murió a los 89 años en Lima. En el mundo del arte, el pintor y escultor Gustavo Torner alcanzó la centena antes de su muerte en Cuenca, y la ilustradora y muralista Amaia Arrazola nos dejó a los 41 años.

La moda también se vistió de luto con la partida de Giorgio Armani, diseñador icónico conocido como el Rey de la moda italiana, fallecido a los 91 años.

El planeta perdió además a Jane Goodall, la primatóloga y etóloga británica mundialmente conocida por sus investigaciones sobre chimpancés, quien falleció a los 91 años.

En mayo nos dejó Sebastião Salgado (81), fotógrafo documental brasileño, cuya obra dejó una huella imborrable en la fotografía y la conciencia ambiental mundial. La fotografía perdió también a Anna Turbau (75), fotoperiodista española con una importante producción fotográfica en Galicia entre 1975 y 1979.

Ya en diciembre falleció a los 96 años el arquitecto canadiense, Frank Gehry, creador del Museo Guggenheim de Bilbao.

