

Al espacio desde un campus «Top»

El campus ourensano graduó a los primeros ingenieros aeronáuticos formados en Galicia

Los ocho estudiantes que completaron el máster

Los ocho estudiantes que completaron el máster / Roi Cruz

Lucila González

En junio del 2023 el alumnado de Ingeniería Aeroespacial descubría que la facultad tenía luz verde para implantar el máster en Ingeniería Aeronáutica, el título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión.

Dos años más tarde, este verano, aquellos alumnos se convirtieron en los primeros ingenieros del espacio de un campus en el top mundial, porque el ranking de Shanghái volvió a situar la UVigo como la mejor universidad española en investigación.

