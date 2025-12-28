Al espacio desde un campus «Top»

En junio del 2023 el alumnado de Ingeniería Aeroespacial descubría que la facultad tenía luz verde para implantar el máster en Ingeniería Aeronáutica, el título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión.

Dos años más tarde, este verano, aquellos alumnos se convirtieron en los primeros ingenieros del espacio de un campus en el top mundial, porque el ranking de Shanghái volvió a situar la UVigo como la mejor universidad española en investigación.