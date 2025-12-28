Cara a cara en Faro: encuentros con voz propia

Preguntar, escuchar, aprender, compartir. Decenas de suscriptores han disfrutado de los siete encuentros exclusivos que FARO ha organizado a lo largo de los últimos 12 meses. En total, más de 300 personas han mostrado su interés por compartir charla con las figuras destacadas de diferentes ámbitos que han pasado por las instalaciones del decano este 2025.

Si el 2024 terminaba con la visita de Carlos Núñez, llena de música y talento, los encuentros para suscriptores se retomaban en el año nuevo con la escritora Ledicia Costas. La galardonadísima autora viguesa aprovechó la ocasión para adelantar en primicia que trabaja en una novela para adultos con temáticas de terror. Siguiendo con el mundo de las letras, a Costas le siguió Alfonso Armada. El periodista convirtió la charla en una clase magistral de deontología periodística, geopolítica, historia, cultura y un sinfín de temáticas basadas en sus propias experiencias.

La pluralidad es sin duda una de las características más atractivas de estas citas exclusivas para suscriptores. Así, en los siguientes meses del 2025 pasaron por FARO Miguel Costas y Javier Soto, exmiembros de Siniestro Total, o el juez Vázquez Taín quien ofreció un recorrido por su extensa carrera como magistrado marcada por la lucha contra el narcotráfico y casos como el asesinato de Asunta Basterra o la desaparición del Códice Calixtino.

Marta G. Brea / Marta Clavero

El regreso del Celta a la competición europea merecía una celebración a medida, en este caso el reencuentro de cuatro leyendas del equipo, cuatro de sus grandes capitales: Manolo, Vicente, Atilano y Maté. Humor, anécdotas y mucha experiencia en una charla ideal para los amantes del fútbol pero igualmente dinámica para los menos duchos en la materia.

Si mencionábamos antes que la variedad es uno de los secretos del éxito de estas reuniones, la utilidad y el entretenimiento son otros de sus dos ejes fundamentales, en honor a aquella premisa del periodismo de «informar, formar y entretener». Por eso, FARO repitió en este 2025 también una cata de vinos que hizo la delicia de los asistentes y se estrenaron los encuentros de servicio con un exitoso evento a cargo de expertos en ciberdelincuencia de la Guardia Civil que ofrecieron infinidad de recomendaciones para no caer en estas tretas y permanecer seguros ante los amigos de lo ajeno.

Estos han sido los nombres propios que han dejado su impronta en estas citas durante los últimos meses. Así, FARO refuerza su compromiso con su comunidad más fiel y planea seguir haciéndolo en 2026.