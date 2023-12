El himno de C.Tangana, uno de los grandes acontecimientos de este año del Centenario que celebra el Celta, lo dice bien claro: “Na ledicia son celeste, celtista no padecer”. Y tanto que es así. Porque el Celta se ha pasado todo 2023 colgado de un fino alambre. No se despeñó de verdadero milagro. Poco podíamos imaginarlo hace diez u once meses porque el año comenzó con el Celta enfilado hacia Europa de la mano de Carlos Carvalhal y de los goles de un imponente Gabri Veiga, pero el equipo entró en barrena y ya nadie fue capaz de reconducir la situación.

Cayó en picado el grupo, se lesionó Iago Aspas, surgieron las dudas de toda clase y la presión de los rivales hizo el resto. La situación se hizo alarmante y desembocó en una última jornada en Balaídos en la que el Celta debía ganar al Barcelona, ya campeón, para lograr la salvación. Y sucedió gracias a dos goles de Gabri Veiga que le dieron al equipo vigués una permanencia que se celebró con una mezcla de alegría y desahogo como pocas veces se había visto. Incluso los reproches por la temporada decepcionante quedaron para otro momento. La gente quería disfrutar y sentirse liberada de aquella amenaza que comenzó como una pequeña broma y que terminó por transformarse en un monstruo de tres cabezas. Benítez: “Aunque nos pongan zancadillas, seguimos y seguimos” A partir de ahí sucedieron muchas cosas. En el club se agitó todo con el cambio en la presidencia (aunque no fuese oficial hasta el mes de diciembre) y la salida de Antonio Chaves, personaje esencial para conocer y entender lo que ha sido el Celta de Mouriño. En medio de una profunda remodelación en todos los sentidos Marián Mouriño mantuvo su confianza en Luis Campos (cada vez más distante del club) y buscó una figura para el banquillo que abanderase su proyecto, que sirviese como presentación de un plan ambicioso. Y eligió a Rafa Benítez, un técnico que generó un clima de entusiasmo a su alrededor y que suponía un paso adelante y un cambio radical con respecto a lo que ha sido el Celta en los últimos años, siempre muy contenido a la hora de echar mano de la chequera cuando se trataba de buscar el siguiente entrenador. Benítez aceptó, el Celta gastó casi todo lo que tenía (una inversión de cuarenta millones hizo en los meses de verano en su plantilla, además de subir la media de sueldos), vendió a Gabri Veiga por treinta millones al fútbol árabe (la venta más importante de su historia) y se lanzó a la temporada cargado de esperanza mientras seguía adelante con los actos de celebración del Centenario. Balaídos, una losa para el Celta Pero el equipo lleva tres meses sin arrancar. Los problemas iniciales, que se podrían justificar por la falta de aclimatación y por el cambio profundo de su vestuario, han ido evolucionando. El Celta ha pasado diferentes fases en este tiempo. Ha jugado regular, bien (sin traducirlo en puntos) y en el último mes, muy mal. De paso le ha acompañado una especie de maldición en los últimos minutos y los árbitros y el VAR han sido un problema añadido con un puñado de decisiones que le han costado puntos valiosos. La conclusión de todo ello es que en el año del centenario, en el de la apuesta de Benítez, el Celta despide el año en puestos de descenso y con la amenaza de ponerse las pilas con urgencia para salir de esa situación o se verá abocado a un final de temporada tan angustioso o más que el vivido en el mes de mayo cuando Gabri Veiga acudió al rescate para prolongar la estancia del club en Primera División. La angustia y el Celta siguen caminando de la mano, agarrados bien fuerte.