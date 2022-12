Este ano 2022 deparou tamén momentos tristes para a cultura galega. O falecemento inesperado en maio do novelista vigués Domingo Villar encheu de bágoas aos seus lectores e lectoras.

Unha hemorraxia cerebral levouse aos 51 anos de idade –tras varios días ingresado no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo– a un dos escritores máis destacados da literatura galega deste século, pai da saga do inspector Leo Caldas.

O principal expoñente da novela negra en Galicia con Ollos de agua, A praia dos afogados e O último barco deixou un legado que lle reportou seguidores acérrimos no país pero tamén fóra da Comunidade coa publicación das súas obras ao castelán.

Tivo El último barco (ano 2019) algo de premonitorio co seu título. Villar publicárao tras varios anos atrancado na consecución dunha obra que o colmara.

Ata o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, publicou na súa conta de Twitter unha mensaxe de pésame polo falecemento ao destacar que fixera de Galicia un personaxe máis da súa novela, ofrecendo “cariño” aos seus amigos, familiares e lectores nun día de orfandade.

Ha muerto Domingo Villar. Hizo de Galicia un personaje más de su novela, honda, negra, humana. Todo mi cariño a sus amigos, a su familia y a sus lectores, que nos sentimos hoy un poco huérfanos.

Lo echaremos mucho de menos.https://t.co/R6ITLjj0NU — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 de mayo de 2022

Dende a Xunta, o presidente, Alfonso Rueda, tamén se fixera eco no Twitter da “dura noticia” ante “unha vida que se vai antes de tempo (...) As Letras Galegas están de loito”; mentres que o alcalde vigués, Abel Caballero, destacou que a xornada do seu falecemento foi “triste para a cidade” por “unha perda irreparable”.