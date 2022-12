Ya nada volverá a ser igual. Roger Federer, la elegancia hecha tenis, puso el punto final a su carrera tras convencerse de que su rodilla, la que cortó su trayectoria hace tres años, no le daría una nueva oportunidad. Se va una leyenda, el mejor de todos los tiempos a juicio de su ejército de fieles, el primer jugador que alcanzó la veintena de grandes (aunque luego le superasen Nadal y Djokovic), el hombre que ha estado más cerca de la perfección en una pista de tenis. Federer deja millones de huérfanos para quienes ese deporte será otra cosa. Su adiós fue casi perfecto. Decidió despedirse en noviembre en la Laver Cup, el torneo que ha apadrinado y que enfrenta a Estados Unidos con el resto del mundo. Consciente de que su cuerpo no le permitía esfuerzo alguno, eligió decir adiós en un partido de dobles y llamó a Nadal para que le acompañase en ese momento tan especial. El español, que tampoco atravesaba su mejor momento deportivo, físico y personal, borró su agenda para estar al lado del suizo. Su rivalidad ha sido una de las más cruentas de la historia del deporte, pero por encima de todo ha sido la más elegante, la más hermosa. Dos tipos que se querían por encima de todas las cosas, pero que se alimentaban gracias a la voracidad del otro. Jugaron juntos aquella noche, perdieron por poco (es lo de menos) y luego lloraron por lo que acababa, por ese tiempo que no regresa, por esos partidos que no dejaremos de extrañar. El final perfecto para un tenista perfecto.