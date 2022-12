Fue su última escala antes de que el 3 de agosto de 2020, iniciara su “exilio” en Abu Dabi, Y fue el lugar elegido para su polémico regreso a España. Sanxenxo fue el lugar en el que el rey emérito volvió a escuchar, casi dos años después de su marcha, los gritos de “Viva España” y “Viva el rey” en una multitudinaria recepción de vecinos y turismos y una gran expectación mediática.

Fue en mayo cuando la ría de Pontevedra recibía a Juan Carlos I, de la mano de Pedro Campos, amigo personal del monarca y presidente del club náutico, que organiza la tercera Regata del IV Circuito Copa de España 2022 clase 6M, en la que el rey acudía a participar. Durante aquel agitado fin de semana se alojó en la casa del empresario y regatista.

Llegó acompañado de una de sus hijas, la infanta Elena, quien un día antes había acudido al aeropuerto de Peinador para recibir al exjefe de Estado en su regreso a España tras dos años en Abu Dabi. En varias ocasiones se llevó una mano al pecho en señal de agradecimiento a los asistentes y se declaró “muy contento y sorprendido” por la acogida en la localidad.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, desveló entonces a los medios de comunicación, que el rey Juan Carlos I le había comunicado su intención de regresar en junio. Quería participar, entre el 10 y el 18 de junio, en el Campeonato Mundial de vela clase 6mR y revalidar su título al timón del “Bribón”. Pero no fue posible. Los comentarios que el emérito realizó durante su estancia en Sanxenxo (llegó a insinuar que no tenía que dar explicaciones sobre su patrimonio ya que no estaba imputado por ningún delito) y la polémica que generó este viaje, aconsejaron que no hubiera un segundo paseo por Sanxenxo.

Eso sí, le dio tiempo a navegar por la ría, disfrutar de la gastronomía gallega, saludar a sus conocidos y, sobre todo, acudir a Pontevedra para visitar un Pabellón Municipal a rebosar y ver el partido de balonmano entre el Cisne y el Barcelona, en el que jugaba su nieto Pablo Urdangarín. Ambos protagonizaron un emotivo abrazo. Se da la circunstancia de que el Cisne logró ese día su ascenso a la liga Asobal.

Dos días después, Juan Carlos I se reencontraba en el Palacio de la Zarzuela con su hijo, Felipe VI, y con parte de su familia. Tras aquella “reunión privada”, no ha vuelto a España. Después el Rey emérito regresa a Abu Dabi ignorando las presiones del Gobierno para que dé explicaciones.

Juan Carlos I, a quien en todos esos días se le vio con claros problemas de movilidad que le obligan a usar bastón y apoyarse en ayudantes y amigos, puso rumbo de regreso al emirato, donde por ahora tiene fijada su residencia permanente, tras una primera visita a España que reabrió el debate político en torno a la monarquía. “Creo que ha perdido la oportunidad de dar la respuesta que esperan los españoles y merece la democracia”, lamentaba la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, para quien Don Juan Carlos debería haber aprovechado esta visita para “dar cuenta” de las “acciones” que fueron investigadas por la Justicia y que a su juicio no son compatibles con la “transparencia” y la “ejemplaridad” que le corresponden.