Nadie hubiera apostado a comienzos de 2022 que Rafa Nadal, después de superar sus múltiples problemas fisicos y de estar en el final de su carrera, iba a vivir un año semejante. El mallorquín asombró al mundo con su rendimiento en los primeros meses del año en el que consiguó ganar el Open de Australia tras imponerse en una inolvidable final al ruso Medvedev 2-6/6-7(5)/6-4/6-4/7-5 después de una épica remontada que resulta inexplicable si no fuese porque Nadal hace tiempo que dejó de sorprender con esa clase de exhibiciones imposibles. No contento con eso el mallorquín continuó su racha triunfal en París, su particular cortijo, al ganar en la final a Casper Ruud por 6-3/6-3/6-0 y elevar a 23 el números de torneos de Gran Slam que ha levantado a lo largo de su carrera (líder en esa carrera por ser quien más consiga en la historia y por la que pelea Djokovic). En París ya ha conseguido levantar el mismo trofeo catorce veces, lo que da una idea de la magnitud de este jugador y de su carrera. La racha del mallorquín se cortó en Wimbledon donde una lesión le impidió disputar las semifinales para las que se había clasificado y donde parecía en condiciones de seguir la cosecha. Djokovic aprovechó para sumar otro entorchado.