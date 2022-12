Comenzaron con el “Masacre en Corea” de Picasso en Melbourne pegando sus manos dos personas al marco en octubre. Le siguió el atentado contra “Los girasoles” de Van Gogh en la National Gallery de Londres y desde entonces no han parado de llover casos en los que activistas medioambientales vertían puré de pata, salsa o sopa contra los cristales de protección de obras maestras de la historia del arte mundial.

En su defensa aseguraban que buscaban hacer reflexionar sobre el cambio climático y lo poco que se hace a nivel global para implementar medidas que lo frenen.

Detrás de estas protestas, una ONG denominada Just Stop Oil hacia la que numerosas personas amantes del arte miraron de forma crítica para señalar que el fin no justifica los medios y que el marketing no podía acabar en delito.

Los activistas prosiguieron en escalada por diferentes países del mundo hasta que en noviembre le tocó el turno al Museo del Prado. En este caso, dos ecologistas de Futuro Vegetal se pegaron a los marcos de “La maja desnuda” y “La maja vestida” de Goya.

Las dos jóvenes acusadas del acto fueron investigadas y se enfrentan a pena de prisión o multa.