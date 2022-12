Ter un grupo de mulleres, cantar en galego, dedicarse ó tradi e, por riba, mesturalo con sons electrónicos. O cóctel que a priori só parecía ir destinado a unha minoría acabou gustando a milleiros de persoas, non só en Galicia, senón no resto de España e mesmo no estranxeiro, e ese fenómeno denomínase Tanxugueiras.

Sabela, Aida e Olaia lograron que 2022 fose o mellor ano da súa carreira ata agora. Comezaron dando as badaladas na TVG nun fervor que xa traspasaba os límites xeográficos galegos.

En xaneiro partiron cara o Benidorm Fest, o festival da canción que elixiría á representante de España en Eurovisión. Alí, pese a dúas actuacións de sobresaliente, parte do xurado conxurouse para rebaixar a súa puntuación beneficiando claramente a Chanel, pese a que Tanxugueiras foi a proposta máis votada e que arrasou entre os espectadores. Inda así, o “Slo-Mo” foi elixido e quedou terceiro na cita europea.

Nos seguintes meses, Tanxugueiras foron desvelando colaboracións e singles de adianto do que sería o seu terceiro disco, sumando centos de milleiros de visualizacións dos vídeos que ían publicando no YouTube.

Comezaron nos días do propio Benidorm Fest cun tema con Ryden e en agosto, ao fin, ese novo álbum, “Diluvio”, viu a luz. Na súa primeira semana de posta á venda marcou un novo fito para a música galega e en galego: lograron que fora o disco físico máis vendido en España.

O álbum , enteiramente en galego, cunha presenza importantísima dos sons tradicionais, chegou como unha chuvia forte producido por Iago Pico, e representaba os distintos pecados capitais con letras de referencias autobiográficas do vivido polo grupo ou polas súas integrantes.

Falar de 2022 e do éxito de Tanxugueiras trae consigo falar tamén de orgullo galego. Tanto na canción elixida para o Benidorm Fest, “Terra”, como na posta en escena da actuación en directo na cita mediterránea, como nas súas comparecencias públicas e o seu terceiro disco, Tanxugueiras defendeu sempre a lingua galega, a música tradicional herdada de mulleres do pasado que salvagardaron as letras e melodías ata nós, a simboloxía de todo un pobo e a dignidade.

Ante centos de milleiros de mozas e mozos reivindicaron que para o galego “non hai fronteiras” e que a vergoña polo acento, pola lingua, polos costumes ou pola música de noso debe quedar atrás para pasar a enorgullecerse de todo isto.

Así, Tanxugueiras acaba o ano co seu vídeo-letra de “Terra” con sete millóns de visualizacións no YouTube, algo impensable para unha canción en galego ata agora. A súa actuación na soberbia final do Benidorm Fest, colgada da canle RVE Música pasa das 7,2 millóns de visións en dez meses; os temas “Figa” e “Averno” contan cada un con tres millóns; “Midas” chegou aos 2,2 millóns... E coa súa xira, por Galicia e España, colgaron o cartel de entradas esgotadas en gran parte dos lugares e no final do ano colaboraron con Rozalén con “A virxe do Portovello”, Macaco e mesmo cantaron “Stronger” de Kelly Clarkson nunha versión en catalán que titularon “Més fort”.