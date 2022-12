Era difícil, pero el año culminó con más malas noticias para la flota pesquera gallega. Todavía recuperándose del impacto del COVID, la industria se vio seriamente impactada por el incremento del precio del gasoil y otros suministros a causa de la guerra en Ucrania. Sin embargo, los principales golpes para el sector llegaron desde más lejos. Las últimas políticas impulsadas o auspiciadas por la Comisión Europea acorralaron a un sector ya debilitado por las complejidades externas en materia de costes y capturas. Principalmente, por el veto a la pesca de fondo en 87 caladeros, que llevó a España a presentar una demanda contra Bruselas por una medida en la que no se tuvo en cuenta el impacto socioeconómico y que tampoco contaba con un asesoramiento científico completo.

Fue a comienzos del verano cuando los armadores y sus representantes en asociaciones y patronales se llevaron las manos a la cabeza: Bruselas quería prohibir a la flota arrastrera y palangrera de fondo pescar en 87 caladeros para proteger los ecosistemas marinos vulnerables (VME, por sus siglas en inglés). Sin apenas tiempo o posibilidad de responder, la flota vio como la CE ejecutaba el polémico acto de ejecución, haciéndolo efectivo el 9 de octubre.

En ese tiempo, lo único que consiguió España fue liberar un poco la situación para el arrastre, ya que Bruselas tuvo que aclarar que en 41 de las 87 zonas los fondos no llegaban a los 400 metros fijados a partir de los cuáles no se podía pescar. Poco importaba, puesto que el palangre, arte sobre el que no se había estudiado su impacto en el suelo marino, era el más afectado.

Ante la firmeza de Bruselas, el ministro de Pesca, Luis Planas, anunció la presentación de una demanda ante lo que consideró una decisión “absolutamente desproporcionada e injusta”. A ella se sumó la de la Organización de Produtores Pesqueiros de Burela (OPP-7), que contará con la Xunta como parte coadyuvante.

Las semanas en las que se fraguó el reglamento coincidieron con el impacto del precio del gasoil, aliviado en parte por la ayuda de 20 céntimos impulsada por el Gobierno. Sin embargo, su efecto fue brutal. Ante la gran incertidumbre generada, solo en la primera semana las capturas cayeron un 60%, con las lonjas subastando menos de 1.300 toneladas de las especies afectadas por el reglamento. Transcurridos dos meses, apenas se comercializaron 4.000 toneladas en merluza, rape y rapante, aumentando el precio medio en un 15%. Junto a ello, también se perdieron seis buques en solo 30 días tras el veto.

De hecho, este factor, unido a las dificultades por los precios del gasoil, llevaron a que la flota encarase la Navidad, su época clave del año, con el peor balance de capturas de los últimos 20 ejercicios.

Si bien Bruselas se aviene a modificar si es necesario la medida con nuevos estudios científicos, todo parece indicar que la estrategia no es precisamente la de fomentar la pesca de fondo. De hecho, a principios de 2023 se conocerá el temido Plan de Acción, la hoja de ruta para la pesca en el marco de la Estrategia de Biodiversidad, que apunta, según fuentes del sector, a limitar todavía más la actividad del arrastre.

En materia normativa, Bruselas también defendió la inclusión de la tintorera en el Apéndice II de Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), aprobada en noviembre, lo que supondrá serios problemas para la comercialización y, por ende, la captura de la especie.

En clave española, el gran cambio vino dado por la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. Aprobada en mayo, su tramitación está todavía en la recta final. Lo que sí se pudo concretar antes de finalizar el año fue el programa operativo español para el nuevo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), que estará dotado de 1.570 millones (1.120 comunitarios) hasta 2027.