Necesitaba, eso sí, la ayuda de los fondos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dado el impacto que había tenido el COVID en su balance. En realidad, Barreras abordó el año con todo tipo de planes que quiso mantener bajo una inmensa alfombra, y que su propiedad negó hasta la extenuación. No hizo falta esperar mucho para confirmar los peores presagios: el 15 de marzo, y bajo órdenes del que entonces era su presidente ejecutivo, Douglas A. Prothero, los dueños del astillero se llevaron de Vigo el único contrato en ejecución. El Evrima marchó de Vigo para no volver más. La mayor atarazana privada de España cuenta los días ahora hasta su liquidación, aunque es posible que su adiós simiente un revulsivo para toda la industria.

El crucero premium partió rumbo a Santander con el compromiso, del propio Prothero, de retornar tras un mes y después de realizar las tareas de pintura en el casco y la superestructura.

El directivo canadiense negó la mayor cuando este periódico publicó que había pedido presupuesto para rematar su construcción lejos de Vigo, y también cuando el Gobierno de Cantabria confirmó a FARO que había sido invitado –con Miguel Ángel Revilla al frente de la comitiva– a las gradas cántabras para celebrar que iban a terminar “el mayor pedido del naval español”. En todo momento, Prothero contó para sus tretas, de forma involuntaria, con el respaldo del Gobierno español. En 2021 el contrato fue nuevamente modificado al alza por otro sobrecoste –la construcción ya duplica el presupuesto, por encima de los 465 millones de euros–, avalado por el organismo semipúblico Cesce. Oaktree no tendrá que empezar a repagar el crédito financiero hasta que el Evrima empiece a funcionar, hito para el que no hay fecha. Entre marzo y agosto el crucero permaneció, sin albergar ningún trabajo a bordo, en uno de los muelles de Astander. Prothero temía un embargo del barco y tenía planes de vender Barreras, por eso prefirió pagar los costes de tener la construcción amarrada en un astillero que no era el suyo. Desde su llegada a Cantabria, la naviera ha gastado más de 50 millones de euros en los trabajos de construcción, los que tenían que haberse ejecutado en Vigo, y con las auxiliares gallegas.