Jácome ratifica, que no rectifica: “Haré lo mismo de lo que se me acusa, porque es legal”

Cuando la segunda investigación judicial por supuesta malversación estalló, el PP ya formaba parte del gobierno y las tensiones empezaron a aflorar, pero los populares, esta vez sí, aludieron a la presunción de inocencia del alcalde. Un discurso contrapuesto al de septiembre de 2020, cuando lo instaron a dimitir para no quebrar el pacto de gobierno.

A día de hoy, siguen existiendo esas tensiones. Un ejemplo son las obras del termalismo público de la ciudad. Antes estaban en manos de Flora Moure y ahora las dirige un asesor de Jácome que es ingeniero de caminos. El líder de DO nunca se mostró preocupado por las investigaciones de la Fiscalía y aseveró en varias ocasiones que colaboraría con la justicia en todo. Sin embargo, presentó un recurso de apelación para que la causa que investiga retiradas de dinero y pagos por valor de 100.000 euros se archivara. La Audiencia Provincial no estimó el recurso y el magistrado de Instrucción 2 investiga las cuentas de DO y en particular esos movimientos que se fechan entre 2015 y 2018.

Jácome tuvo que declarar ante el juez el día 28 de diciembre. No fue ninguna broma, fue real y lo hizo en calidad de investigado.

La amenaza judicial que se cierne sobre el regidor ourensano tensiona el seno de un gobierno que está en minoría y ve cómo los asuntos estratégicos municipales son materia de divergencia en las que mostrar sus diferencias. El PXOM, la cultura, la movilidad o el termalismo erosionan el pacto entre DO y PP, unos socios entre los que cada vez hay más cruces de acusaciones y más tirantez en la relación. Todo esto sumado a una causa judicial que deberá dirimir si Gonzalo Pérez Jácome cometió un delito de malversación al financiar con dinero del partido su televisión Auria TV. Él considera que es legal y, ya con la causa abierta, aseguró en una rueda de prensa que seguiría haciéndolo.

La renuncia del líder de los díscolos

Miguel Caride pasó de asesorar a Jácome en sus cruzadas judiciales a posicionarse contra él y, finalmente, a dimitir.