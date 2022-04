“Diante da actual crise climática e tendo en conta os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable elaborados pola ONU e a Axenda 2030, os Concellos promoverán a redución do uso de vehículos a motor. O espazo público tenderá a reducir ou estar libre de contaminación ambiental”.

A aposta pola mobilidade sustentable culmina a filosofía da Rede Ágora coma o décimo dos dez principios que a sustentan. A iniciativa da Deputación de Pontevedra que está a revolucionar o espazo público en tres de cada catro concellos da provincia comprométese deste xeito con fomentar as mobilidades activas –a pé e en bicicleta-, limitar o espazo para os vehículos a motor ao “tráfico necesario” e garantir unha transición efectiva á electrificación.

Uxío Benítez: “En moitas ocasións, os Concellos solicitan zonas 100% peonís, pero o certo é que hai vehículos que teñen que entrar. Polo tanto, o que temos que promover son áreas de preferencia peonil, pero non o 100%”.

“O modelo de recuperación de espazo público que promove a Deputación aposta pola autorización dos coches necesarios para o bo funcionamento das cidades ou as vilas”, expresa neste senso o Deputado e ideólogo da Rede Ágora Uxío Benítez, que concreta: “En moitas ocasións, os Concellos solicitan zonas 100% peonís, pero o certo é que hai vehículos que teñen que entrar. Polo tanto, o que temos que promover son áreas de preferencia peonil, pero non o 100%”. Destaca como tráfico necesario “os servizos de emerxencia, as persoas de mobilidade reducida, transporte de vultos, cargas e descargas, mensaxeira, garaxes, servizos a hoteis, e vehículos autorizados”.

O tráfico do comercio electrónico

Neste senso, un dos temas máis novidosos na actualidade é o tráfico creado pola profusión do comercio electrónico, “un tráfico necesario máis que debe ser reenfocado porque pode supoñer un problema para as cidades”, en palabras da consultora en Transportes e Urbanismo Mercedes Llop, que apunta como posibles solucións: “As reservas electrónicas, os espazos de servizos de 15 minutos, as prazas específicas para o reparto de última milla -como está a pensar Barcelona-, ou a creación de microhubs ou microcentros urbanos situados en lugares estratéxicos para facer unha consolidación das mercadorías e que, dende alí, se distribúan de maneira racional e con máxima ocupación mediante vehículos sostibles, bicicletas ou andando”.

"Hai que penalizar o insalubre"

Ademais de todo isto, e tamén moi relacionado coa actualidade, atópanse os coches eléctricos, sobre os que os expertos en mobilidade sostible recoñecen que si diminúen gases e contaminación, pero matizan que, ó cabo, son só unha substitución dos vehículos actuais e seguen a ocupar espazo público que debe ser para as persoas. Dende a Rede Ágora apostan deste xeito por electrificar a mobilidade en clave sostible, pero, tal e como recomenda Alfonso Sanz, xeógrafo, técnico urbanista e experto en mobilidade sustentable, vencellado á rede: “Hai que penalizar o insalubre e non dar incentivos de acceso ou aparcamento, xerando un espazo de substitución duns vehículos por outros”.