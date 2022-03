“Calquera actuación no espazo público terá como destinatario prioritario as persoas a partires dun cambio de prioridades. Terase como obxecto garantir a mobilidade peonil que estará por diante na prioridade sobre outros modos de transporte na seguinte orde: bicicletas, vmp, transporte colectivo e automóbil particular”.

Os concellos da Rede Ágora, a iniciativa da Deputación de Pontevedra que está a revolucionar o espazo público na provincia, estanse a converter nun modelo de mobilidade para todo o país.

O obxectivo é irresistible: chegar a xuño de 2023 conseguindo incrementar de forma substancial o espazo reservado ás persoas, itinerarios peonís e ciclables en Pontevedra. É por iso que tres de cada catro concellos da provincia apuntáronse á ‘Rede Ágora’ da Deputación de Pontevedra para considerar e valorizar o espazo público como un dereito fundamental da cidadanía.

Unha misión para a que se serven de dez principios básicos que sustentan todas as actividades da rede de acción institucional. O segundo destes principios, “Ás persoas primeiro”, supón de certo un piar básico para as vilas e cidades do futuro. Recuperar os centros urbanos para as persoas representa a chave para crear cidades mais eficaces, con máis poboación, mellora económica e inclusión social.

“As persoas deben ser elementos sagrados nas cidades”

Dito doutro xeito: “As persoas deben ser elementos sagrados nas cidades”. Así é: saben na Rede Agora que todas as tendencias internacionais están a mudar para seguir un modelo de calmado da velocidade e de convivencia, na que os vehículos a motor deben estar na parte menos prioritaria das decisións para conquerir cidades sustentables e amables.

Paula Teles, enxeñeira portuguesa vencellada a rede Ágora: “É necesario que as persoas dispoñan do 70% do espazo público”

“As persoas técnicas temos que deseñar, planear e construír as cidades para as persoas. Os coches só deben ocupar o espazo necesario para a loxística urbana. Todo o outro espazo debe ser un espazo de servizos, de utilización para o comercio tradicional, para paseos”, defende a enxeñeira portuguesa Paula Teles, unha das expertas vencelladas a rede e para quen “é necesario que as persoas dispoñan do 70% dese espazo”.

Na mesma liña pronunciase o experto internacional de primeira orde Jeff Speck, que dende Boston pon en valor as “cidades camiñables” e aposta por evitar “os grandes erros” cometidos nos Estados Unidos coas cidades dispersas que precisan para todo os automóbiles.